Según informa el diario Bild, el director deportivo Rouven Schröder dispone de un presupuesto de cuatro millones de euros para cubrir la vacante. Por tanto, los Potros no rehúyen pagar una posible compensación para incorporar a un nuevo entrenador.

Ese sería el caso, por ejemplo, de Brian Priske, del Sparta Praga, que según informaciones del periódico danés Tipsbladet figura muy arriba en la lista del Gladbach. No hay datos más precisos sobre la duración del contrato del danés de 49 años con el club puntero checo. Sin embargo, tanto Sky como el Rheinische Post coinciden en señalar que hay poco de cierto en esos rumores. Al parecer, no es una opción caliente.

Al margen de Priske, y según el diario Bild, en la lista del Gladbach también figuran Alexander Blessin (últimamente en el St. Pauli), Horst Steffen (SV Werder Bremen), Christian Eichner (Karlsruher SC) y Steffen Baumgart (Union Berlin), una lista que, además de Schröder, también está manejando su predecesor Roland Virkus, activo desde julio dentro de la dirección de Scouting & Recruitment en el área de "scouting de entrenadores". Este último candidato aportaría cierta carga añadida si fuera contratado.

¿Dónde trabajó por última vez Steffen Baumgart como entrenador?

Antes de sus etapas en Berlín y en el HSV, Baumgart había entrenado precisamente al gran rival del Gladbach, el 1. FC Köln. En su primera temporada, el hoy de 54 años llevó a las Cabras a una sensacional séptima plaza, que significó la clasificación para la Conference League. En diciembre de 2023, el camino del técnico, durante mucho tiempo muy querido por la afición, y el del Köln se separaron en medio de una mala racha deportiva, tras un total de 98 partidos.

A pesar de su pasado en Colonia, Baumgart encajaría en el perfil buscado: un entrenador con experiencia y que sabe manejar los contratiempos. Además, para los responsables también sería importante que ya se hubiera ocupado intensamente del Gladbach y no tuviera primero que ponerse a estudiar vídeos. Porque la situación de los Potros es delicada tras solo tres jornadas.

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¿En qué puesto está el Gladbach en la clasificación de la Bundesliga?

Con cero puntos y una diferencia de goles de 3:12, el Gladbach ocupa la 17.ª posición de la Bundesliga; solo el HSV, que sigue sin marcar, está peor (0:12). El pasado fin de semana, el Borussia firmó una actuación alarmante ante el SC Freiburg (0:5), que finalmente significó el fin de Polanski.

El técnico de 40 años, que la pasada temporada había asumido inicialmente el cargo de forma interina tras la destitución de Gerardo Seoane, ya estaba bajo examen antes del inicio de la nueva campaña. Tras su ascenso a entrenador jefe, registró un promedio de apenas 1,10 puntos en 29 partidos.