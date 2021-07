El futbolista del Mallorca, uno de los más veteranos de LaLiga charla con Goal y repasa su trayectoria y habla de los clubes por los que ha pasado.

Salva Sevilla es de esos jugadores que por donde pasa va dejando huella. Lo hizo en el Real Betis y ahora lo está haciendo en el Mallorca, siendo el buque insignia de un equipo que ascendió a Segunda y a Primera, de manera consecutiva, y que ahora vuelve a estar en la élite del fútbol español. Y siempre con el almeriense poniendo su tan exquisito trato con el balón. Ahora afronta un nuevo reto: mantener al Mallorca en LaLiga Santander, y lo hace cuidándose al máximo, respetando descansos y alimentación, tomándose el trabajo diario tan en serio como si fuera el primer día y sobre todo disfrutando, disfrutando mucho del fútbol y yendo poco a poco.



Pregunta: Por dónde empezar. Otro ascenso y otra vez siendo pilar fundamental para el Mallorca. Te van a poner un monumento allí.



Respuesta: "Muy contento porque la gente aquí me han tratado siempre fenomenal, me han hecho sentir especial y las cosas están saliendo de la mejor manera. La confianza es muy importante, eso ayuda, y facilita para que las cosas salgan bien".



P: Y pensar que hubo algunas críticas cuando llegó a Mallorca con respeto a su edad y las ganas con las que llegaba. ¿Cómo ve ahora todo eso?



R: "Al final es algo normal. Uno viene con una edad, aquí habían tenido malas experiencias, habían tenido jugadores con mucho nombre pero no habían rendido y la gente era algo reacia a estos fichajes. Al final con el tiempo y sabiendo como yo venía pues estaba confiado de que las cosas podían salir bien y que el rendimiento podía ser bueno. Me lo tomé con tranquilidad porque yo sabía con las circunstancias que venía y estaba tranquilo en ese aspecto".



P: De los tres ascenso. A Segunda, después a Primera y ahora otra vez este, ¿con cuál se queda?



R: "El más especial fue el día del Dépor por todo lo que rodeaba el partido. Allí perdimos 2-0, era una final, nadie daba un duro por nosotros, el partido era muy difícil porque ellos tenían un equipazo y nosotros con el equipo prácticamente de Segunda B. Creo que me quedaría con ese, aunque todos son especiales porque cada ascenso tiene su momento y todos son especiales pero me quedaría con ese".



P: Ha estado en muchos equipos, clubes importantes y jugando en Europa pero… ¿qué significa para usted el Mallorca?



R: "Es uno de los clubes más especiales por todo lo que he dicho antes. La gente me ha tratado fenomenalmente, me respetan muchísimo y me dan confianza. La gente por la calle valora lo que hago y creo que es muy importante. Al final, junto al Betis, creo que son los dos equipos más importantes donde he jugado".



P: Bueno, hablando de la nueva temporada. ¿Qué espera? ¿Cómo la plantea?



R: "Yo creo que va a ser una temporada difícil. Nosotros somos unos recién ascendidos y el primer objetivo tiene que ser la salvación por encima de todo. Sabemos que va a ser muy difícil porque Primera es otro nivel, otros equipos, otros jugadores y va a ser súper complicado, pero tenemos muchas ganas, mucha ilusión y mucha experiencia con esos jugadores que el año que bajamos no la tenían y ahora todos somos todos mejores futbolistas y lo podemos conseguir".



P: Por eso precisamente le quería preguntar. ¿Hay algo que tenga claro de la anterior experiencia que le pueda servir para corregirlo en esta?



R: "Pues eso, lo que te he comentado más que nada. Muchos jugadores tenían muy poca experiencia, no habían jugado nunca en Primera, prácticamente llevan muy poco tiempo jugando en Segunda también, era un equipo muy nuevo y como te he comentado Primera división es de otro nivel y se notó. Aun así se estuvo muy cerca de conseguirlo y faltó una pizca de suerte".



P: ¿Y algo que tenga claro de lo que se ha hecho bien en el ascenso y que se tenga que seguir aplicando?



R: "Seguir con la misma línea que lleva el club. El club está creciendo muchísimo, está haciendo las cosas muy bien y creo que hay que darle continuidad a todo esto. Tenemos un gran bloque y poniéndole cuatro o cinco piezas importantes, que marquen la diferencia, tendremos un buen bloque, un buen equipo y podremos competir en Primera y conseguir la permanencia que es el objetivo".



P: ¿Qué tal con el Míster?¿Cómo es?



R: "El míster muy bien. La verdad que tenía una papeleta difícil porque nosotros veníamos de estar tres años con Vicente Moreno, de hacer las cosas muy bien y no era fácil llegar a un sitio así. Lo ha hecho de la mejor manera. La verdad es que se ha adaptado muy bien, se ha adaptado perfectamente, ha entendido al equipo y cómo nos gusta jugar. Es un entrenador muy trabajador, súper metódico y estudia todo al milímetro. Es muy inteligente. Te dice las cosas como son, te habla a la cara y eso se agradece. Es muy sincero y me gusta mucho".



P: Y el primer partido contra el Real Betis… ¿se le pasó algo por la cabeza?



R: "Pues imagínate… me lo comentó mi mujer y me dijo que el primero era contra el Betis. Pensé que va a ser muy bonito porque son muchos recuerdos, muchos amigos que tengo allí. Compañeros hay pocos porque ya ha pasado el tiempo y no quedan pero sí que es verdad que siempre es bonito y especial. Será en nuestro campo y será mucho más especial todavía".



P: Desde la lejanía, ¿qué destacaría de este Betis?



R: "Destacaría los jugadores que tienen de primer nivel, internacionales, de muchísima calidad que marcan la diferencia… para mí tienen un auténtico plantillón y este año lo han demostrado. Es lo mínimo que tienen que conseguir porque el club y la afición se merecen mínimo eso y estoy contento porque hayan logrado clasificarse para Europa League".



P ¿Y de Manuel Pellegrini?

R: "Imagínate. Un entrenador con una trayectoria increíble, ha estado en equipos muy importantes, los mejores del mundo, y siempre con rendimiento que no es que solo que haya estado allí sino que ha conseguido cosas".



P: ¿Cómo recuerda su etapa aquí? ¿Con que momento se queda de todos los que ha vivido?



R: "La etapa de allí la recuerdo con una de las mejores de mi vida porque al final siempre me gustaba el Betis de pequeño, tengo mis camisetas y poder jugar allí y disfrutar pues imagínate. Me quedo con muchos momentos como el del primer año y el primer partido contra el Granada que metí un gol y di un par de asistencias y la gente estaba muy contenta. Después el ascenso fue un momento impresionante, el primer día que jugué en Primera siempre es especial. También el primer gol que marqué en Primera contra el Athletic de Bilbao… Tengo muchos momentos y recuerdos muy buenos".



P: Usted, Jorge Molina, Joaquín, Rubén Castro… que dan en el Betis que aún estáis dando guerra.



R: "Pues sí, ahora los jugadores duran más, parece que todo está más estudiado, los esfuerzos más controlados, más sistemas para recuperar y la gente se cuida mucho más".



P: ¿Y queda Salva Sevilla para mucho no?



R: "No sé. Vamos poco a poco, año a año, disfrutando, intentando estar lo mejor posible y sobre todo dar un buen rendimiento porque yo lo tengo claro; cuando no esté bien pues daré un paso al lado porque mi personalidad y como soy no es de ir arrastrándome por los campos. Vamos a ir poco a poco, saboreando al máximo y disfrutando".



P: ¿Y cómo se cuida Salva Sevilla? No sé, qué tipo de cosas ha cambiado a nivel de entrenamiento u alimentación.



R: "Me cuido muchísimo la verdad. La comida la he mejorado bastante. El tema físico también sobre todo en cuanto a recuperaciones y todo lo llevo a raja tabla para llegar bien a los domingos y estar de la mejor manera".



P: Para terminar. Un deseo para la próxima temporada.



R: "Sobre todo que no haya lesiones en los jugadores que al final es lo que más nos duele y preocupa. Y a nivel deportivo que consigamos el objetivo de salvarnos y el Betis el objetivo que tenga, que sea lo más alto posible y así también estaré contento"

Manolo Nieto