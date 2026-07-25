Saltan las alarmas en el FC Barcelona tras la decisión de Frenkie de Jong

El FC Barcelona está muy preocupado por la forma en la que Frenkie de Jong quiere recuperarse de su grave lesión de rodilla, según informa SPORT. El centrocampista ha optado por un llamado tratamiento conservador, lo que dentro del club catalán hace temer un escenario fatal como el de Ansu Fati.

De Jong sufrió durante el Mundial con la selección neerlandesa una rotura del ligamento colateral medial de su rodilla derecha. A pesar de sus molestias, siguió jugando, porque, según sus propias palabras, el cuerpo médico de la selección de Países Bajos le había dicho que se trataba de una lesión leve que no empeoraría.

Sin embargo, tras su regreso a Barcelona, la situación resultó ser considerablemente más grave. Las pruebas revelaron que De Jong había sufrido una rotura del ligamento interno de la rodilla, por lo que se espera que no esté disponible durante varios meses para el técnico Hansi Flick.

De Jong no quiere operarse y espera volver mediante un proceso de recuperación conservador. El Barcelona respeta esa decisión, pero tenía en mente otro enfoque médico y contempla la posibilidad de que más adelante una operación siga siendo necesaria.

Si la recuperación no evoluciona según lo previsto, la ausencia de De Jong podría prolongarse durante más de cuatro meses, según SPORT.

La situación recuerda dentro del club a la de Ansu Fati, aunque desde el punto de vista médico ambas lesiones no son comparables. El delantero rechazó en enero de 2022 una operación en el tendón del muslo izquierdo, pese a la recomendación de los médicos del club y del entonces entrenador Xavi.

Fati optó entonces, tras sus anteriores problemas de rodilla y junto a su propio equipo médico, por un tratamiento conservador. Finalmente regresó a los terrenos de juego, pero nunca recuperó por completo la explosividad con la que irrumpió en el Barcelona y volvió a sufrir con frecuencia problemas físicos.