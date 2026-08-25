La Federación Egipcia de Lucha anunció la desaparición de Ziad Hagag, jugador de la selección juvenil de lucha, de 19 años, del lugar de alojamiento de la delegación de la selección en Eslovaquia, tras finalizar su participación en el Campeonato del Mundo, en medio de gestiones oficiales para localizarlo y esclarecer las circunstancias del suceso.

Según lo informado por el canal "Al Arabiya", el suceso comenzó cuando los miembros de la selección se preparaban para dirigirse a los entrenamientos, y el cuerpo técnico pidió a los jugadores que acompañaran al equipo a la sesión, pero Hagag comunicó a sus compañeros que se les uniría en unos minutos.

Sin embargo, el jugador no apareció en el entrenamiento, antes de que su teléfono quedara apagado, mientras se comprobó que había abandonado el hotel de alojamiento de la delegación desde el domingo, sin que los responsables de la selección pudieran contactar con él ni conocer su paradero.

Tras descubrirse su desaparición, Ahmed Rashed, tesorero de la federación y jefe de la delegación de la selección en Eslovaquia, actuó e informó al Ministerio de Juventud y Deportes, a la embajada egipcia y a las autoridades competentes del suceso, para iniciar los trámites necesarios para la búsqueda del jugador.

Las informaciones difundidas señalaron que el padre del jugador, residente en la provincia de Asiut, había visitado a su hijo en el Centro Olímpico de Maadi antes del viaje de la delegación, y firmó una declaración oficial certificada ante el Registro de la Propiedad por la que asumía la responsabilidad legal del regreso de su hijo a Egipto.

Según las mismas informaciones, se cree que la obtención por parte del jugador de un visado de entrada a los países de la zona Schengen le permitió abandonar la sede de la delegación, aunque su paradero actual sigue siendo desconocido.

El Ministerio de Juventud y Deportes mantiene sus contactos con los responsables de la Federación Egipcia de Lucha, junto a las autoridades pertinentes, para verificar los detalles del suceso y localizar al jugador, con la apertura de una investigación para determinar las causas de su desaparición y sancionar a cualquier responsable cuya negligencia quede probada.