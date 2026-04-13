Salió llorando... Lesión «preocupante» en la rodilla de Wissam Abu Ali

El delantero palestino Wissam Abu Ali, del Columbus Crew, se lesionó la rodilla en el partido contra el Orlando City, que acabó 1-1. El cuerpo técnico está preocupado.

El partido se detuvo en el minuto 16 tras chocar con Brian Ogida; el delantero cayó y se agarró la rodilla, lo que obligó a la intervención del equipo médico.

Regresó al campo, pero mostró dolor evidente.

En el 32, cayó dentro del área sin contacto y pidió el cambio, saliendo en camilla y avivando el temor sobre la gravedad de la lesión.

Ya la temporada pasada sufrió una lesión similar ante el Toronto FC.

En lo que va de temporada, Abu Ali ha marcado 5 goles y dado una asistencia en 7 partidos, con casi 500 minutos jugados.

El entrenador Henrik Redström confirmó tras el partido que aún no se conoce el alcance de la lesión y que el jugador se someterá a pruebas para determinarlo.

Ridström declaró: «La lesión no es tranquilizadora, pero no puedo afirmar nada en este momento», y aclaró que la decisión de dejarlo seguir tras la primera molestia se tomó junto al equipo médico, confiando en su criterio y calificando lo ocurrido como «mala suerte».