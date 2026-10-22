El marroquí Sofiane Rahimi, estrella del Al Ain emiratí, sufrió una fuerte lesión pocos días antes del esperado partido de su equipo ante el Al Ittihad saudí en la Liga de Campeones de Asia de Élite.

El Al Ain se enfrentó a su rival, el Shabab Al Ahli, este jueves, en el estadio Rashid de Dubái, en los octavos de final de la Copa del Presidente de los Emiratos.

Transcurridos 27 minutos de partido, Sofiane Rahimi cayó al suelo y pidió el cambio por una lesión en el músculo isquiotibial, algo que efectivamente ocurrió.

Nada más sentarse en el banquillo, Rahimi se cubrió el rostro con la camiseta y rompió a llorar, lo que hizo temer a la afición del Al Ain que la lesión sufrida fuera grave, especialmente ante los difíciles partidos que esperan al equipo.

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Tras el partido ante el Shabab Al Ahli, el "Zaeem" se medirá al Tractor iraní el próximo lunes, en la tercera jornada de la fase de liga del torneo de élite, antes de enfrentarse al Ajman, el jueves, en la liga emiratí.

El partido más importante que espera al Al Ain durante el próximo periodo será ante el Al Ittihad, el 2 de noviembre, en el estadio Al Inmaa de Yeda, en la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Asia de Élite.

El Al Ain lidera el grupo de Oeste en el torneo asiático tras dos jornadas, con 6 puntos de dos victorias, mientras que el Al Ittihad ocupa el undécimo puesto con un único punto, cosechado de un empate y una derrota.