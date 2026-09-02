Un informe periodístico reveló, este miércoles, el diagnóstico inicial de la lesión del belga Bisiwu, extremo del filial del Barcelona, que sufrió esta noche.

El belga Bisiwu, extremo del filial del Barcelona, se vio obligado a abandonar la final de la Copa Cataluña, ante el Sabadell, la tarde del miércoles, en camilla, tras sufrir una lesión grave.

Esto ocurrió después de que recibiera una fuerte entrada en el tobillo, por parte de un defensa del Sabadell, en el estadio Nova Creu Alta.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

Las imágenes de su salida no auguraban grandes esperanzas en el Camp Nou, pero los informes iniciales procedentes del club son relativamente tranquilizadores.

El diario "Sport" señaló que no parece que el jugador sufra una fractura en el tobillo.

El Barcelona descartó inicialmente esta posibilidad tras el examen preliminar realizado sobre el terreno de juego y posteriormente en el vestuario de la Nova Creu Alta.

No obstante, el Blaugrana esperará hasta mañana jueves para realizar más pruebas médicas y determinar con precisión el alcance de la lesión.

Tras la violenta entrada, Bisiwu abandonó el terreno de juego en camilla y fue trasladado al vestuario por el cuerpo médico para examinar su tobillo derecho y evaluar el estado de la articulación.

Así, las pruebas iniciales mantienen al Barcelona relativamente optimista.

La lesión provocó una gran preocupación por la forma en que se produjo y por las imágenes posteriores, pero, a la espera de los resultados de las pruebas definitivas, el club no la considera una lesión de extrema gravedad.

Además, apareció otra imagen que alivió un poco los temores: en la segunda parte, Bisiwu regresó al terreno de juego para unirse a sus compañeros en el banquillo.

Su permanencia en el estadio y el hecho de no necesitar ser trasladado a un centro médico se considera una señal positiva. Sin embargo, el extremo belga tuvo que hacerlo con el tobillo inmovilizado.

Las cámaras captaron a Bisiwu con una bota ortopédica y usando dos muletas. La imagen muestra claramente que la lesión no es leve, aunque las pruebas iniciales descartan, por el momento, el peor de los escenarios.

La llegada de Bisiwu al Barcelona también había dejado buenas impresiones durante la pretemporada del presente curso, y el jugador belga tuvo la oportunidad de entrenar con el primer equipo, siendo uno de los futbolistas más destacados en el amistoso ante el Basilea, donde logró marcar dos goles que llamaron la atención del cuerpo técnico.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

Su nivel despertó numerosas expectativas, y el club contaba con él para seguir evolucionando y creciendo durante los próximos meses.