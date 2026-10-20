Salió en camilla: una grave lesión golpea a una estrella del PSG ante el Barcelona

Khvicha Kvaratskhelia, estrella del Paris Saint-Germain, sufrió una lesión que pareció grave durante el partido de su equipo ante el Barcelona, este martes por la noche, en la tercera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa.

La lesión se produjo en el pie derecho en el minuto 57 del encuentro, tras una disputa fuerte del balón.

El astro georgiano, candidato a ganar el Balón de Oro, no pudo completar el partido, ya que el entrenador Luis Enrique se vio obligado a sustituirlo por su compañero Magnes Akliouche.

Lo que preocupa a Enrique en esta lesión es que Kvaratskhelia no pudo caminar sobre su pie, sino que salió en brazos con la ayuda de los miembros del cuerpo médico del equipo.

En el mismo minuto también se retiró Marquinhos a causa de una lesión, y entró Illia Zabarnyi en su lugar.

Ambas lesiones llegan en un momento en el que Ousmane Dembélé y Dani Olmo, del PSG y el Barcelona respectivamente, también sufrieron sendas lesiones en la primera parte del mismo partido.

Se espera que los cuatro jugadores se sometan a pruebas médicas en las próximas horas para conocer los detalles de las lesiones y el tiempo de baja previsto.