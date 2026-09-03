Salió en camilla: el Barcelona aclara la naturaleza de la lesión de su nuevo jugador en un comunicado oficial

El FC Barcelona emitió un comunicado oficial este jueves, en el que reveló el estado de su jugador belga Jessy Bissiou, que sufrió una lesión que generó preocupación entre los aficionados ayer.

El jugador de 18 años se vio obligado a abandonar la final de la Copa Cataluña, ante el Sabadell, la noche del miércoles, transportado en camilla, tras sufrir una fuerte lesión.

Las imágenes apuntaban en un principio a la existencia de un problema grave, ya que el jugador apareció posteriormente sobre el terreno de juego utilizando muletas y llevando una bota protectora en su pie lesionado, pero las pruebas iniciales rebajaron la preocupación por la lesión del extremo.

Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de "Kooora"

Bissiou se sometió a más pruebas médicas este jueves para aclarar la naturaleza de su lesión, y se comprobó que se trata de un fuerte golpe en su tobillo izquierdo.

Esto generó preocupación en el jugador, que se libró de una lesión grave, pero que tendrá que ausentarse de los terrenos de juego durante un tiempo para recuperarse.

El FC Barcelona emitió un comunicado en el que confirma que las pruebas solo revelaron que sufrió una contusión en el tobillo, y que el jugador podrá regresar a los entrenamientos pronto.

El club señaló: "Comunicado médico: el jugador Jessy Bissiou sufrió una lesión en su pierna izquierda durante el partido de ayer. Las pruebas médicas realizadas esta mañana confirmaron que se trata únicamente de una contusión. Se espera su regreso a los entrenamientos próximamente".

Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de "Kooora"

La llegada de Bissiou al Barcelona este verano también había dejado buenas impresiones durante el período de preparación de la temporada actual. El jugador belga tuvo la oportunidad de entrenar con el primer equipo y fue uno de los futbolistas más destacados del partido amistoso ante el Basilea, en el que logró marcar dos goles que llamaron la atención del cuerpo técnico.







