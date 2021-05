La fiesta, la gota que derramaría el vaso para Benedetti en el América

El colombiano es uno de los apuntados en el escándalo, lo que aceleraría su salida; lo de Roger, en veremos si llegan ofertas.

Los apuntes de Santiago Solari, entrenador del América, contemplan varios nombres divididos en tres hileras: defensas, mediocampistas y atacantes. Los arqueros, según cuentan sus allegados, no aparecen en el ejercicio porque “están confirmados para seguir”. La planeación del argentino considera contratos vencidos, necesidades de juego y refuerzos económicamente posibles, para empezar su segundo torneo al frente de las Águilas.

En la primera línea, están marcados con rojo los jugadores con posibilidades de irse: Jorge Sánchez, Jordan Silva y Jesús Alonso Escoboza. El ánimo del primero ha decaído en los últimos meses, tras haber recibido amenazas e insultos por parte de la afición. Sánchez renovó su vínculo hasta el 2024, pero no ha asegurado su permanencia desde la eliminación ante el Pachuca, en los cuartos de final del Guardianes 2021.

En el caso de Silva y Escoboza, dos de los jugadores contratados en la era de Miguel Herrera, las razones tienen que ver con los minutos. Silva jugó sólo dos y Escoboza sumó 79 en cuatro partidos de Liga. Gallos Blancos se acercó recientemente a la directiva de las Águilas, para sondear un posible regreso del mochiteco al club donde destacó como titular indiscutible. Las negociaciones son firmes, pero por ahora siguen abiertas.

El siguiente grupo de nombres encierra el medio campo y el ataque. Ahí se encuentran Sergio Díaz, Giovani Dos Santos, Nicolás Benedetti, Nicolás Castillo y Roger Martínez. Díaz concluye su préstamo este verano y está fuera de los planes del técnico. Una situación parecida a la de Dos Santos, quien terminó su contrato y también su ciclo dentro del club, como ya se lo hizo saber su directiva.

El caso de Benedetti “es extraño”, dice en el anonimato uno de los integrantes del cuerpo técnico americanista. Principalmente, “porque el talento lo tiene”, pero las lesiones no lo dejan. El colombiano no ha podido recuperar su mejor nivel futbolístico entre tantas y vueltas y, con la idea de que sume minutos, las Águilas no descartan cederlo en este mercado de transferencias como moneda de cambio.

Además, le juega en contra el escándalo de la salida de varios futbolistas, que además rompieron el protocolo sanitario del club y la Primera División. Esta sería la gota que derramó el vaso y colmó la paciencia de la directiva.

Lo de Roger Martínez también estaría liquidado si no fuese por el costo de su salario. Encima, aunque el colombiano destacó en la primera campaña de El Indiecito, con seis goles en 18 partidos (contando la Liguilla), su intención de jugar en Europa sigue firme. Tiene contrato hasta 2023, pero su representante, Fernando López, mantiene contacto con algunos clubes que han mostraron su interés por el futbolista, tanto de la MLS como de Sudamérica, con Boca a la cabeza. “No tengo nada, no hay nada”, responde López desde esa parte del mundo, sin querer ahondar en detalles.

La situación de Nico, por otro lado, es aún más definitiva. El chileno, como se ha dado a conocer desde hace varios días, no entra en los planes de Solari para el próximo torneo y la directiva -en conjunto con su representante- buscará la mejor opción para continuar su carrera. A pesar de recibir el alta médica, y de dejar atrás una trombosis en el muslo que puso en riesgo su vida, el retorno del chileno no será posible con las Águilas.

Un estratega que ve tableros en vez de 🏟 y piezas por futbolistas, Solari toma la iniciativa y transforma sus jugadas imaginarias en aperturas ofensivas ♟



Antes en Real Madrid, y ahora en América, el 🇦🇷 ataca hasta con los peones



✒ @albertoach https://t.co/Tb7uTiHIzw — Goal México (@goalmex) May 13, 2021

En color azul, dentro del equipo que imagina Solari para el Apertura 2021, aparecen dos nombres con un asterisco. Salvador Reyes, lateral izquierdo del Puebla; y Fernando Madrigal, mediocampista del Querétaro. Los dos con características de buen toque, marca y velocidad en sus recorridos. Los sondeos de la directiva del América fueron confirmados por Goal y, en los próximos días, puede haber novedades sobre su llegada.

A casi dos semanas de su eliminación en el Guardianes 2021, los apuntes de Solari van construyendo de alguna manera a su equipo. Las tres hileras contemplan llegadas y salidas, y garantizan también a sus porteros: Guillermo Ochoa y Óscar Jiménez, esa línea que no figura dentro de sus necesidades. Todo empieza a partir de ellos, de atrás hacia adelante. Como le gusta jugar al ‘Indiecito’. Siempre pensando en el arco de en frente.