El Newcastle United se prepara para introducir un cambio al frente de su cuerpo técnico a unas tres semanas del inicio de la nueva temporada, después de que el entrenador inglés Eddie Howe esté cerca de poner fin a su etapa con el equipo, en un momento en el que la directiva del club ha entrado en fases avanzadas de negociaciones con el alemán Matthias Jaissle, técnico del Al-Ahli saudí, para dirigir a las «Urracas» durante la próxima etapa.

El diario «The Athletic» reveló este jueves que Eddie Howe ha decidido abandonar su cargo como entrenador del Newcastle United durante los próximos días, tras cinco años al frente del cuerpo técnico, pese a que había mostrado su deseo de continuar al término de la temporada pasada.

Según el informe, el entrenador inglés, de 48 años, comunicó a la directiva del club su deseo de alejarse del fútbol durante un tiempo y tomarse un descanso, en una decisión que se produjo de forma amistosa, mientras que la directiva del Newcastle ya había preparado un plan para afrontar su marcha.

Los informes señalaron que las negociaciones entre el Newcastle y el alemán Matthias Jaissle, director técnico del Al-Ahli saudí, han llegado a una fase avanzada, de cara a que asuma la responsabilidad técnica del equipo.

Informes periodísticos saudíes habían aclarado con anterioridad que Jaissle no había alcanzado un acuerdo con la directiva del Al-Ahli saudí sobre la renovación, debido a las discrepancias en algunas cláusulas del nuevo contrato.

Jaissle, de 38 años, es considerado uno de los entrenadores emergentes más destacados de Europa, después de haber conducido al Al-Ahli a la conquista del título de la Liga de Campeones de la AFC de Élite en las ediciones de 2025 y 2026, teniendo en cuenta que el Al-Ahli y el Newcastle tienen el mismo máximo propietario, el Fondo de Inversión Pública saudí.

Antes de su experiencia con el Al-Ahli, el entrenador alemán se hizo un nombre con el Red Bull Salzburgo, donde condujo al equipo a ganar dos títulos consecutivos de la liga austriaca, además de la conquista de la Copa de Austria, antes de su traspaso al club saudí en 2023, con el que logró consolidar un estilo ofensivo basado en la presión alta.

Howe había asumido el mando del Newcastle en noviembre de 2021 como sucesor de Steve Bruce, tras la adquisición del club por parte del Fondo de Inversión Pública, cuando el equipo ocupaba el decimonoveno puesto en la tabla de clasificación de la Premier League.

El entrenador inglés logró salvar al equipo del descenso durante su primera temporada, antes de conducirlo a ocupar el cuarto puesto en la temporada 2022-2023 y clasificarse a la Liga de Campeones de Europa, y luego terminar una de las temporadas siguientes entre los cinco primeros puestos.

Howe también escribió su nombre en la historia del Newcastle tras conducir al equipo a ganar la Copa de la Liga inglesa en 2025 a costa del Liverpool, con lo que el club consiguió su primer gran título nacional desde 1955 y su primer trofeo en 70 años.

Pero la temporada pasada fue testigo de un claro retroceso en los resultados del equipo, después de que el Newcastle terminara la Premier League en el duodécimo puesto, y también se despidiera de la Liga de Campeones de Europa en los octavos de final tras su derrota ante el Barcelona por un resultado global de 8-3, mientras que el equipo consiguió solo cinco victorias en sus últimos 17 partidos de liga, lo que aumentó la presión en torno al futuro del entrenador.

A pesar de ello, los directivos del club habían acordado en reuniones celebradas tras el final de la temporada, con la presencia de una delegación del Fondo de Inversión Pública saudí, dar a Howe una nueva oportunidad, reconociendo que los resultados de la temporada no habían estado al nivel requerido.

La posible marcha de Howe llega en un momento en el que el Newcastle vive un verano ajetreado en el plano de los fichajes, después de haber vendido a Anthony Gordon al Barcelona por 69,3 millones de libras esterlinas y a Sandro Tonali al Tottenham por 100 millones de libras esterlinas, mientras se enfrenta al riesgo de perder al brasileño Bruno Guimarães, pretendido por el Arsenal, que según los informes desea trasladarse al campeón de la Premier League.

Howe ya había vivido dos experiencias con el Bournemouth, entre las que se intercaló un breve periodo con el Burnley, antes de comenzar su travesía con el Newcastle, que se espera que termine oficialmente durante los próximos días.