Compartir Sigue a GOAL en Google

Gianluigi Donnarumma podría salir por sorpresa del Manchester City el próximo verano tras no convencer a Enzo Maresca de que encaja en su equipo. Pese a tener un contrato de larga duración, los errores del capitán de Italia y sus dificultades para adaptarse al sistema han alimentado los rumores sobre una profunda renovación de la portería.

Anuncios

El City estudia una profunda renovación de la portería

El City estaría considerando renovar por completo su portería el próximo verano, lo que pone seriamente en duda el futuro de Donnarumma en el club. Según The Athletic, el capitán de Italia podría marcharse tras solo dos temporadas en Inglaterra.

Donnarumma llegó al Etihad Stadium en 2025, después de ganar la Champions League con el Paris Saint-Germain. Aunque su contrato actual se extiende hasta 2030, los dirigentes del club están abiertos a iniciar una nueva etapa en la portería. La posible renovación podría no limitarse al titular. Geronimo Rulli, guardameta suplente, también podría salir mientras el Manchester City busca remodelar por completo esa posición.

Problemas de encaje táctico y errores costosos con Maresca

El cambio en el banquillo ha alterado drásticamente la situación de Donnarumma en Manchester. La marcha de Pep Guardiola y la posterior llegada de Maresca han cambiado las exigencias tácticas para el portero. Según la información, el jugador de 27 años no encaja en el sistema preferido de Maresca. En concreto, el técnico italiano considera que Donnarumma ralentiza la salida fluida del balón que busca desde la defensa.

Los errores sobre el terreno de juego han complicado aún más su situación. Aunque Donnarumma ha firmado algunas paradas importantes esta temporada, ha recibido críticas por sus fallos ante el PSG, el Leipzig y el Aston Villa. Su último revés llegó en el empate 2-2 del martes ante el Nápoles, cuando el balón se le escurrió por debajo del guante en el primer gol de Rasmus Hojlund.

Anuncios Anuncios

Su elevado precio reduce la lista de pretendientes

La salida de Donnarumma no será una operación sencilla para el City. Cualquier club que quiera sacarlo de la Premier League tendrá que hacer un importante desembolso. El portero está valorado en unos 45-50 millones de euros. A ese precio de traspaso se suma un salario que, según las informaciones, asciende a 12 millones de euros netos por temporada en el Etihad.

Related Topics

Ese elevado coste reduce, lógicamente, el número de destinos viables. Solo un grupo reducido de clubes europeos tiene capacidad para asumir tanto el traspaso como su salario.

Los grandes de la Serie A siguen la situación

Un regreso a Italia parece la vía más plausible para salir de Manchester, con Juventus e Inter como posibles destinos. La Juventus fichó a Guglielmo Vicario , procedente del Tottenham, este verano, pero el club lleva mucho tiempo interesado en el número uno de Italia. Está por ver si volverá a plantearse su fichaje.

Anuncios

El Inter, por su parte, cuenta actualmente con Josep Martínez e Ivan Provedel. El club ha estado evaluando varias opciones para su portería de cara al futuro, por lo que podría intentar fichar a Donnarumma si el City decide venderlo.