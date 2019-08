La salida de Coutinho precipitará el regreso de Neymar

El Barcelona pretende rebajar la masa salarial y busca aprovechar la disponibilidad del PSG a discutir una cesión con obligación de compra de Neymar.

MERCADO

¿Se imaginan que Neymar Da Silva pueda estar en San Mamés junto al resto de la expedición del para iniciar la Liga dentro de diez días? Ya no es imposible. La inminente cesión de Philippe Coutinho al precipitará los acontecimientos y el incluso está receptivo a discutir con el club azulgrana un préstamo con obligación de compra de Neymar según fuentes cercanas al club parisino explicaron a Goal.

El cierre del mercado en es la clave. Tanto el Barcelona como el PSG saben que dependen de lo que suceda antes del jueves a las cinco de la tarde. Los catalanes, porque son conscientes de que solo los clubes de la Premier League pueden pagarle el salario a Coutinho y aligerar la masa salarial; los franceses, porque ven agotarse las alternativas de vender al brasileño a cualquier otro club que no sea el Barcelona por motivos parecidos. Condenados a entenderse, la situación da un vuelco.

Obviamente si el Barcelona se desprende de Coutinho es porque tiene previsto mejorar este cromo recuperando al jugador que el ex del ha acabado sustituyendo. En otras palabras, es improbable que el Barcelona se debilite de forma voluntaria, pues Coutinho se marchará cedido y no traspasado, sin tener amarrado un sustituto mejor. En este contexto, no deja de sorprender cómo incluso las cuentas oficiales del Barcelona en Twitter se hayan hecho eco de la posibilidad del regreso del brasileño, lo nunca visto.

📡 @3gerardpique sobre un posible regreso de Neymar Jr: "Es un grandísimo jugador que conoce el vestuario, la ciudad y el Club. Es una operación muy complicada y es él quién debe manifestarse" pic.twitter.com/TqHlVKkQEt — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 6, 2019

Algo se mueve entre Barcelona y París y se llama Neymar. Ha dado muestras de su voluntad de regresar al Camp Nou de varias formas este verano y a pesar de que todavía no haya cumplido ninguna de las cuatro condiciones que la directiva que preside Josep Maria Bartomeu le exige, los acontecimientos puede que no tarden en sucederse desde el momento en el que el Barcelona y el PSG se sienten a negociar los términos de la cesión con obligación de compra dentro de un año. En esta historia nadie quiere perder y por eso ni el Barcelona ni Neymar dan pasos en falso. Dicho de otro modo, si van despacio es porque quieren llegar lejos.