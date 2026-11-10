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Paul Scholes ha instado a la plantilla del Manchester United, que atraviesa un mal momento, a dejar de dar vueltas de honor tras los partidos después de un pésimo inicio de temporada. La leyenda del club calificó esta costumbre de «vergonzosa», mientras el equipo de Michael Carrick sigue hundido en la zona de descenso de la Premier League.

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Un inicio históricamente malo para el United

El United está viviendo un comienzo de pesadilla en la Premier League. Ocupa el 18.º puesto de la clasificación al llegar al parón de selecciones de noviembre, con una sola victoria en diez partidos. El equipo de Carrick acumula ocho jornadas sin ganar en liga. Es apenas la segunda vez en la historia del club que sufre una racha tan mala y, a estas alturas de la temporada, iguala su peor posición desde 1986.

Pese a sus pésimos resultados, la plantilla ha seguido dando vueltas al campo para agradecer el apoyo de la afición después de los últimos partidos. Esta costumbre ha recibido duras críticas de Scholes, leyenda del club.

Scholes carga contra la costumbre de dar la vuelta al campo

Los jugadores del Manchester United recorrieron el campo para aplaudir a la afición tras una humillante derrota por 3-0 ante el Bournemouth en Old Trafford. Aunque los aficionados corearon el nombre de Carrick, abuchearon a la plantilla en cuanto el entrenador se marchó por el túnel de vestuarios.

Los jugadores repitieron el gesto después de un emocionante empate 4-4 con el Aston Villa el domingo. Scholes fue tajante al valorar la conducta del equipo y exigió que dejara de hacerlo de inmediato.

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«Os digo una cosa que tienen que hacer: dejar de dar esas vueltas de honor después de cada partido», declaró Scholes a The Good, The Bad & The Football, patrocinado por Midnite. «¿Pero qué co...? Es lamentable. Dios mío, es vergonzoso. Parece que cada partido sea el último de la temporada. ¡Que se vayan ya del campo!»

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Butt comparte su frustración

Scholes no es el único al que le molestan esas escenas después de los partidos en Old Trafford. Nicky Butt, también excentrocampista del United, coincidió en que celebrar un empate era totalmente inapropiado dada la precaria situación del club en la liga.

«A mí también me está cabreando», añadió Butt durante el pódcast. «Una vuelta de honor después de un empate…»

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El United sí mostró capacidad de lucha ante el Villa para evitar su quinta derrota de la temporada. Llegó a estar dos goles por debajo en dos ocasiones antes de remontar para sumar un punto, pero la situación general sigue siendo sombría.

El futuro de Carrick, en el aire

La directiva del Manchester United está evaluando actualmente la continuidad de Carrick al frente del equipo. Estudia si cambiar de entrenador durante el parón de selecciones. Eddie Howe, Julian Nagelsmann y Antonio Conte han sido relacionados con el puesto. Sin embargo, los dirigentes del club aún podrían optar por mantener su confianza en Carrick y darle tiempo para enderezar la temporada.