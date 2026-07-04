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Spain v Austria: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

Salgado: «El duelo entre Yamal y este jugador será el más intenso del Mundial»

L. Yamal
N. Mendes
España
Portugal
World Cup
España
Portugal

El colmo de la emoción

Michel Salgado, leyenda del Real Madrid y de España, destaca el duelo entre Lamine Yamal y Nuno Mendes en los octavos de final del Mundial 2026.

En declaraciones a «AS», Salgado afirmó: «El duelo entre Lamine Yamal y Nuno Mendes será uno de los enfrentamientos individuales más destacados del Mundial, y es precisamente este tipo de duelos los que ponen de relieve la grandeza de los partidos y los torneos».

Y añadió: «Creo que este duelo será clave; si Lamine se impone a Nuno, España tendrá una gran ventaja, pero si ocurre lo contrario, Portugal llevará la delantera».

Confío en Lamine: tiene un baúl mágico de fintas y, cuando las desata, es imparable. Nuno deberá dar lo mejor de sí. Será una batalla física entre dos jugadores muy veloces, un duelo capaz de romper cualquier esquema táctico y convertirse en un enfrentamiento puramente individual».

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