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Jamal Musiala sufrió el pasado lunes una nueva crisis de ausencia, una recaída que ha vuelto a situar su afección neurológica en el centro de la atención dentro del Bayern de Múnich, sobre todo porque el jugador había regresado recientemente a los entrenamientos con el grupo tras una baja por una lesión muscular.

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Según el diario «Bild» alemán, esta crisis se produjo pese al ajuste de las dosis de los medicamentos que toma Musiala, en el marco de los intentos por dar con el tratamiento y la dosis adecuados para controlar su afección.

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Se trata de la segunda recaída que sufre el jugador desde que se desplomó durante el partido amistoso ante el Heidenheim, a mediados del pasado mes de agosto.

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Según «Bild», dar con la combinación de fármacos adecuada sigue siendo un reto en el manejo de la afección del futbolista alemán, mientras sus representantes mantienen un contacto constante con la directiva del Bayern de Múnich.

Musiala sufrió dos crisis en cuatro días en agosto, la primera ante el Leipzig y la segunda contra el Heidenheim, antes de anunciar él mismo su diagnóstico: crisis de ausencia temporales y tratables, derivadas de un trastorno neurológico.

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En aquel momento explicó que estaba recibiendo atención médica especializada y que los médicos le habían asegurado que no existían riesgos adicionales para su salud. Además, se mostró optimista sobre la posibilidad de continuar su carrera futbolística con normalidad.

La última crisis se produjo el mismo día en que el consejo de supervisión del Bayern de Múnich celebró una reunión para debatir cómo gestionar el caso de Musiala a raíz de los últimos acontecimientos.

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Según el informe, lo sucedido puso en alerta a la directiva del club, lo que explica la sucesión de declaraciones públicas del presidente de honor, Uli Hoeneß, después del director ejecutivo, Jan-Christian Dreesen, y, por último, de Karl-Heinz Rummenigge.

Pese a esta recaída, Musiala no se ha perdido ninguna sesión de entrenamiento, y el técnico Vincent Kompany tiene intención de seguir contando con él tras su regreso a los terrenos de juego.

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El jugador volvió a jugar como suplente ante el Colonia el pasado viernes, en su primera aparición desde que sufrió un desgarro muscular en el muslo en septiembre.

Musiala ya había estado de baja durante un largo periodo tras sufrir una fractura en la pierna durante el Mundial de Clubes, en julio de 2025.

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Las declaraciones de los dirigentes del Bayern sobre el futuro de Musiala y su contrato provocaron las críticas del sindicato de futbolistas profesionales FIFPRO, que expresó su preocupación por que se debatiera públicamente la situación médica y contractual del jugador durante su periodo de recuperación.

El sindicato consideró que el club bávaro está ejerciendo una presión adicional sobre el jugador y sus representantes de cara a una posible negociación de su contrato.

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Por su parte, Dreesen negó que el club esté ejerciendo presión alguna y aseguró que Musiala necesita tiempo para recuperar su nivel, y que el Bayern evaluará su situación a comienzos del próximo año.

El conjunto bávaro se prepara actualmente para visitar al Rennes francés el próximo miércoles, en la quinta jornada de la Liga de Campeones, en medio de una grave crisis de lesiones, especialmente en ataque.

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Se espera que Musiala tenga un papel más importante ante el Rennes, ante las bajas por lesión de Harry Kane, Serge Gnabry, Ismael Saibari y Michael Olise.