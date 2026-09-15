Raheem Sterling se declaró culpable este martes ante un tribunal inglés de conducción peligrosa, posesión de óxido nitroso y negativa a someterse a una prueba de alcoholemia tras un accidente con su Lamborghini en Hampshire a principios de este año. Ahora también han salido a la luz unas llamativas imágenes del momento en que el inglés de 31 años fue arrestado.

En unas imágenes de cámara corporal de la británica Crown Prosecution Service se ve a Sterling todavía sentado en su Lamborghini tras el accidente. Sobre su regazo hay varios cartuchos de óxido nitroso y un globo desinflado. A continuación, un agente de policía abre la puerta y ordena al exdelantero, entre otros, del Feyenoord que deje los objetos.

Sterling coge entonces los cartuchos y el globo de su regazo y los coloca detrás de su asiento. También pregunta si puede llamar rápidamente a alguien, pero esa petición le es rechazada de inmediato, como era de esperar. Acto seguido, el agente quiere saber quién conducía el Lamborghini en el momento del accidente.

Sterling no responde. «Así que te niegas a responder, vale», reacciona el agente, antes de pedirle a Sterling que salga del coche.

Ya junto a su Lamborghini, vuelve a recibir instrucciones del policía, que está claramente irritado porque Sterling no para de manipular su teléfono. «Deja el teléfono, deja de jugar. No te pongas tan tenso», le dicen al exinternacional. Después, le ordenan que ponga el brazo detrás de la espalda. Sterling es arrestado oficialmente a continuación al borde de la carretera.

El delantero de 31 años compareció este martes ante el tribunal, donde se declaró culpable de conducción peligrosa. También admitió haber llevado consigo seis cartuchos de óxido nitroso con la intención de inhalarlos y haber rechazado someterse a una prueba de alcoholemia.

Sterling sigue a la espera de una sentencia sobre su castigo. Por conducción peligrosa podría recibir una pena máxima de dos años de prisión.

CPS

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