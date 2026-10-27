Salem Al Dawsari, capitán del Al Hilal, regresa al once titular del equipo por primera vez en la presente temporada, en el enfrentamiento ante el Al Shamal catarí en la Liga de Campeones de Asia de la Élite.

El Al Hilal visita al Al Shamal, este martes, en el estadio Al Bayt de Jor, en la tercera jornada de la fase de liga del torneo asiático.

El italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al Hilal, anunció el once titular que disputa el encuentro, en el que figura Salem Al Dawsari por primera vez esta temporada.

El "Tornado" solo ha participado en dos partidos como suplente desde el inicio de la presente temporada, debido a la intervención quirúrgica a la que se sometió tras participar con la selección de Arabia Saudí en la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

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Salem Al Dawsari será el capitán de un once formado por jugadores suplentes, en vista de la decisión de Inzaghi de dar descanso a la mayoría de los titulares, donde jugará junto al marfileño Mohamed Kader Meïté y Sabri Dahl en la línea delantera.

Mohamed Kanno será uno de los pocos titulares en el once, donde jugará junto a Murad Hawsawi y el francés Simon Bouabré en el centro del campo.

En cuanto a la línea defensiva, contará con Mutaib Al Harbi como lateral derecho y el francés Theo Hernández en la izquierda, y entre ambos Ali Lajami y el turco Yusuf Akçiçek, por delante del portero Mohamed Al Owais.

El Al Hilal disputa el partido situado en el cuarto puesto de la tabla del grupo oeste con 6 puntos, producto de dos victorias, mientras que el Al Shamal ocupa la undécima posición con dos puntos, fruto de dos empates.

El once del Al Hilal fue el siguiente:

Portería: Mohamed Al Owais

Línea defensiva: Mutaib Al Harbi - Ali Lajami - Yusuf Akçiçek - Theo Hernández

Centro del campo: Mohamed Kanno - Murad Hawsawi - Simon Bouabré

Línea ofensiva: Sabri Dahl - Mohamed Kader Meïté - Salem Al Dawsari