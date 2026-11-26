Compartir Sigue a GOAL en Google

El Al Hilal se prepara para medirse al Al Ettifaq el sábado 28 de noviembre, en la decimotercera jornada de la Liga Roshn Saudí, en un partido que supone un reto especial para su capitán, Salem Al Dawsari, que tendrá la oportunidad de situarse en solitario como máximo goleador histórico de los enfrentamientos entre ambos equipos y de perseguir el registro de la leyenda del club Yasser Al Qahtani.

Anuncios

El partido llega en un momento importante para el Al Hilal, líder de la Liga Roshn con 30 puntos en 11 partidos tras sumar 10 victorias y una derrota, dos puntos por delante del Al Qadsiah, segundo clasificado. El Al Ettifaq, por su parte, ocupa la séptima posición con 19 puntos, fruto de cinco victorias, cuatro empates y tres derrotas.

Mientras el Al Hilal busca reforzar su posición en lo más alto y alejarse de sus perseguidores, el Al Ettifaq aspira a lograr un resultado positivo ante uno de los principales candidatos al título, lo que otorga al encuentro una doble importancia para ambos, sobre todo por la diferencia de objetivos que tienen en la clasificación.

Salem Al Dawsari, a un gol de igualar a la leyenda

Salem Al Dawsari ocupa el segundo puesto en la lista de máximos goleadores de la historia de los enfrentamientos entre el Al Hilal y el Al Ettifaq, según las estadísticas de Transfermarkt. Tras haber perforado la portería del conjunto del Al Ettifaq en ocho ocasiones, se encuentra a un solo gol de igualar el registro de Yasser Al Qahtani, leyenda del Al Hilal, que lidera la clasificación con nueve tantos.

Las ambiciones del capitán del Al Hilal no se limitan a igualar la marca de Al Qahtani, ya que un doblete en el partido le permitiría quedarse en solitario con el liderato histórico y sumar un nuevo logro a su brillante trayectoria en el equipo, más aún cuando se trata de los duelos ante uno de los rivales a los que el Al Hilal se enfrenta habitualmente en la liga saudí.

Anuncios Anuncios

La vuelta tras la lesión aumenta la importancia del partido

Pese a la histórica oportunidad que se le presenta, la titularidad de Al Dawsari parece muy improbable, ya que se ha perdido los últimos partidos por lesión y hace poco que ha comenzado a dar los pasos para volver a los entrenamientos con el grupo y recuperar su puesta a punto.

Related Topics

Próximos partidos ALI 1ª División 09:20 HIL

Lee también: ¿Cómo se deshace el Al Ahli de Busic? La pregunta de Walid Al Faraj desata una encendida polémica

Lo más probable es que el capitán del Al Hilal empiece el encuentro en el banquillo, con la posibilidad de disponer de minutos suficientes en función del desarrollo del partido y de su estado físico, sobre todo porque el cuerpo técnico no se verá obligado a arriesgar alineándolo de inicio antes de asegurarse de que está completamente recuperado.

Anuncios

El regreso de Salem Al Dawsari supone un refuerzo importante para el Al Hilal en un momento delicado de la temporada, ya que el jugador es una de las principales claves ofensivas del equipo gracias a su capacidad para generar ocasiones, marcar y moverse entre líneas, además de su enorme experiencia en los partidos importantes.

Entre el deseo del Al Hilal de seguir sumando victorias y mantener el liderato de la Liga Roshn y la ambición de Salem Al Dawsari de superar el registro de Yasser Al Qahtani, el duelo ante el Al Ettifaq se presenta como una oportunidad excepcional para el capitán del Al Hilal, que podría convertirse en un nuevo hito histórico en su carrera si logra ver puerta.