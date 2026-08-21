«La idea es que pueda ayudarnos de inmediato», dijo Ole Book el pasado mayo. El Borussia Dortmund acababa de desembolsar alrededor de 20 millones de euros por Joane Gadou, lo que, a primera vista, no es precisamente poco dinero para un defensa central de 19 años con la experiencia de 59 partidos como profesional en Austria.

Ahora se sabe más tres meses después, y a aquella primera impresión se han sumado muchas otras. También hubo muchas oportunidades para ello, al fin y al cabo Gadou ya estuvo presente desde el inicio de los entrenamientos y participó en cada uno de los seis amistosos como defensa derecho en la línea de tres. En dos de ellos ya jugó más de 90 minutos y en uno más de 80.

Lo que se ha visto de él ha impresionado en muchos aspectos. Lo primero que llama la atención de Gadou es su atletismo y su robustez. El francés es ya a su corta edad una verdadera presencia física. Se podría decir, exagerando un poco, que da la impresión de que Gadou ni siquiera defiende realmente, sino que simplemente se interpone en el camino de sus rivales y deja que reboten contra él.

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Joane Gadou convenció en defensa y en la salida de balón

Además, con unos 34 kilómetros por hora, aporta una velocidad muy notable, una faceta que por lo demás está poco representada en el juego del BVB. Gadou ganó varios duelos de carrera en los amistosos. Junto con su físico, eso hizo que fuera muy difícil de superar en la tarea principal de defender.

También con balón, Gadou ya dejó entrever el enorme potencial de desarrollo que tiene. Ya condujo hacia adelante en varias ocasiones con acierto, mantuvo la calma con la pelota incluso bajo presión e intentó iniciar el juego con pases rasos para encontrar a sus compañeros entre líneas.

Esta verticalidad en el juego de construcción de Gadou ya la conoce bien de su antiguo club, el Red Bull Salzburgo. Allí, el internacional sub-19 en ocho ocasiones registró un porcentaje de acierto en el pase de casi el 90 por ciento, y por lo general daba más de 50 pases por partido. El planteamiento futbolístico en Dortmund es el mismo, por lo que allí se pueden esperar cifras similares por su parte.

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Joane Gadou arranca con un puesto de titular en el BVB

Sin embargo, eso también se vio ya con la camiseta del BVB: en el juego de pases, Gadou a veces quiere demasiado. Entonces la solución más sencilla sería la mejor, en lugar de elegir el mayor riesgo hacia el siguiente tercio del campo y perder el balón. Ahí todavía debe encontrar un mejor equilibrio. Por otro lado, es una buena noticia para un Borussia que, con el entrenador Niko Kovac, muy a menudo ha carecido de inspiración en la salida de juego, que en Gadou haya un hombre que prueba cosas desde atrás y tiene en su repertorio pases que rompen líneas.

Con esta mezcla de potencia pura, velocidad y juego de pases, Gadou trae desde el primer momento motivos para imaginar algo más. Su camino hacia el once inicial se ve facilitado estos días, ya que dos posibles competidores, Nico Schlotterbeck y Emre Can, siguen siendo bajas de larga duración por lesión. Especialmente este último podría tenerlo difícil, tras su regreso de una rotura del ligamento cruzado en otoño, para contar de forma permanente con minutos de juego.

Por el momento, por tanto, la línea de tres se forma prácticamente sola: Ramy Bensebaini por la izquierda, Waldemar Anton en el centro y Gadou por la derecha. Cuando Schlotterbeck regrese, en el escenario ideal debería ocupar realmente el puesto de Bensebaini para poder aportar desde ahí, con su potente pierna izquierda, todas sus cualidades en la salida de balón.

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La Supercopa contra el Bayern será la primera prueba de fuego de Joane Gadou

Así que, en muchos sentidos, las perspectivas de Gadou para los próximos meses pintan bien. Si mantiene la regularidad en su rendimiento, el joven talento, que pasa algo desapercibido ante otros fichajes más mediáticos, podría convertirse rápidamente en una pieza importante del equipo de Dortmund.

La primera verdadera prueba de fuego para Gadou está ahora programada para el sábado. En la Franz-Beckenbauer-Supercup llegará el campeón, el FC Bayern Múnich. Entonces, con toda probabilidad, tendrá más a menudo enfrente a Luis Díaz, y Harry Kane también debería disponer de minutos suficientes como para cruzarse de vez en cuando en el camino de Gadou.

Precisamente en el duelo directo por la derecha se verá hasta qué punto el juego posicional de Gadou alcanza sus límites ante rivales superiores. Ya tuvo algunas acciones en las que se dejó atraer demasiado rápido y abandonó su posición de forma bastante salvaje. Las ganancias de espacio que se generaron a su espalda Gadou ya no pudo cerrarlas ni siquiera con su gran velocidad.

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Joane Gadou en el BVB: «También puede aprovechar el tiempo jugando»

«Es, por supuesto, un jugador de 19 años que llega a una nueva liga y a un club todavía un poco más grande», matizó en su día el director deportivo Book en mayo, y recordó que Gadou ha comenzado ahora un proceso de adaptación que, sin duda, estará marcado por altibajos.

La puerta está ahora abierta para él. Con cada buena actuación, Gadou puede hacerse más difícil de reemplazar. Su inicio ha sido hasta ahora excelente. Book ya negó en su momento que se le vea como un simple aspirante por el que haya que tener mucha paciencia: «Naturalmente le daremos el tiempo necesario. Pero ya con la idea de que también puede aprovechar ese tiempo jugando».

Joane Gadou: su carrera hasta ahora, de un vistazo