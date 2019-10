Salcedo sugiere que México enfrente a selecciones de África

De aquí al 2022, el Tri contará con pocas oportunidades para medirse a adversarios de más calidad.

La Selección mexicana tiene que jugar la Liga de las Naciones y prácticamente en muy pocas Fechas FIFA podrá enfrentar a otro tipo de rivales que tampoco serán europeos, puesto que estos participan en su propia Nations League. Sin embargo, al margen de los oponentes sudamericanos, Carlos Salcedo pidió apuntar y no olvidar otros horizontes como el africano.

"Al final no podemos estar en contra y no acatar las órdenes de la Concacaf. En los partidos que no nos toque enfrentar eliminatorias, y no estas competencias que a veces se sacan de la manga, buscaremos competir con las mejores selecciones: incluso de África”, señaló en conferencia de prensa.

El defensa de Tigres le mandó un mensaje a la mayoría de la prensa, la cual consideró que desestima el torneo en sí y 'contagia' a los fanáticos. “Lo tomamos como lo que es: debemos cumplir con esa responsabilidad. A veces ustedes se olvidan de transmitir eso porque la gente puede decir que son compromisos que no son importantes", añadió.

Por último se sumó al recado que Héctor Herrera dio en la previa ante Bermudas, cuando se habló de que habían ignorado a unos simpatizantes: "En les gusta al sangre y cuando ven esa oportunidad se hablará de eso más que de lo futbolístico. Llega a ser un poco tedioso. Si todos empezamos a cultivarnos más, y meternos al 100 lo que es el futbol, vamos a crecer".