Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol, fue acusado de cometer "una nueva y clara infracción de los reglamentos de la FIFA" tras revelarse un paquete salarial de 1,3 millones de libras esterlinas que se suma a sus ingresos declarados de 4 millones de libras esterlinas.

Al parecer, las ganancias adicionales procedentes de una empresa filial de la FIFA encargada de organizar el Mundial en Estados Unidos fueron eliminadas del informe anual del organismo rector correspondiente a 2024, según informó el diario británico "Telegraph".

Los documentos presentados ante el servicio de impuestos de Estados Unidos muestran que la empresa FWC2026 US Inc le pagó 1,76 millones de dólares (1,3 millones de libras esterlinas), una cantidad que la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) no reveló para el año en cuestión.

En 2024, el informe anual de la FIFA indicó que Infantino había percibido 4,27 millones de francos suizos (3,88 millones de libras esterlinas).

Esta omisión en el informe anual correspondiente se produce a pesar de que los estatutos de la FIFA establecen que "la retribución individual del presidente de la FIFA debe ser pública".

Miguel Maduro, expresidente del comité de gobernanza de la FIFA, declaró al diario The Times, que fue el primero en publicar un informe sobre los documentos de las cuentas estadounidenses, que la falta de divulgación de los pagos adicionales contravenía los reglamentos de la organización.

Y añadió: "Es una clara infracción de las normas si empresas vinculadas a la FIFA le han pagado otras cantidades y estas no se han hecho públicas", pidiendo que se abran investigaciones.

Y continuó: "Los reglamentos de la FIFA imponen la obligación de una transparencia total. Y no corresponde al subcomité de retribuciones autorizar otras formas de remuneración".

Esta cantidad abonada desató especulaciones de que se utilizó para cubrir los gastos de su lujoso estilo de vida en Miami, donde residía en una mansión con vistas al paseo marítimo por decenas de miles de dólares al mes antes del inicio del Mundial.

El pago de FWC2026 de 1,76 millones de dólares correspondiente a 2024 incluía 626.229 dólares en concepto de "otras retribuciones declarables", además del salario base y la prima.

Una fuente, que compartió las cuentas, declaró al diario The Times que Infantino percibió cantidades similares, o quizá mayores, en 2025 y 2026.



