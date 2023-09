El central de 37 años se marcha a Arabia Saudí, pese a haber sido vinculado con un imposible regreso a Nervión.

Sergio Ramos, hijo pródigo del Sevilla, no volverá a Nervión. Ni siquiera siendo agente libre después de finalizar su contrato en el París Saint-Germain. El jugador de 37 años se reencontrará con Karim Benzema después de que se conociera su fichaje por el Al-Ittihad de Arabia Saudí. Se espera que en las próximas horas la llegada de Ramos a su nuevo equipo se haga oficial. El de Camas será compañero del delantero francés, con quien lo ganó todo en el Real Madrid, y no volverá a jugar en el Sevilla.

Salario, relación con la grada... ¿Por qué Sergio Ramos no ficha por el Sevilla?

El central sevillano tiene 37 años y se encontraba sin equipo tras haber finalizado su contrato con el París Saint Germain el pasado 30 de junio, y llegará como agente libre al Al-Ittihad. Es decir, el club árabe no paga ni un solo euro en concepto de traspaso. En ese sentido, eso no iba a ser problema para un Sevilla repleto de problemas defensivos. Lo que no iba a poder pagar el club hispalense es la enorme suma de dinero que pagará el conjunto asiático.

De hecho, según ha informado el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, el club árabe le pagará a Ramos hasta 50 millones de euros por cada una de las dos temporadas en las que estará en la entidad. Así pues, el Al-Ittihad 'bañará en oro' a un futbolista que acabará su contrato con 39 años. Números imposibles para un Sevilla que el último día de mercado tuvo que conformarse con la llegada de Mariano Díaz.

El fichaje de Ramos por el conjunto asiático llega menos de 48 horas después del cierre de la ventana de mercado de verano en Europa, por lo que se supone que ha evaluado hasta último momento la posibilidad de firmar por un club del viejo continente. Según informaba el diario "Marca". Besiktas y Galatasaray (especialmente) eran algunos de los pretendientes que tenía el ex internacional español. Según informaba el diario "AS", Réne Ramos, hermano y representante de Sergio, le habría solicitado 15 millones de euros por dos años de contrato al campeón de la liga turca, mientras que los otomanos le ofrecían cinco millones anuales con incentivos para dos temporadas.

Algunos medios como "Estadio Deportivo" informaron que el deseo de Ramos de jugar en el Sevilla era clarísimo. El mismo diario informó que la entidad nervionense se ha encargado de decir por activa y por pasiva este verano que su regreso era imposible por cuestiones económicas y políticas del club, ya que prefieren seguir una línea de trabajo en el mercado que genere plusvalías en el futuro.

Por otro lado, no hay que olvidar que muchos aficionados exponen cierto recelo por supuestos desplantes del pasado. Por ejemplo, en un Sevilla-Real Madrid de enero de 2017, hubo un serio incidente entre un sector de la grada del conjunto andaluz y el entonces capitán del Madrid. El defensa internacional realizó varios gestos a un sector de la grada, que le insulta cada vez que jugó en el Sánchez Pizjuán, y pidió perdón al resto del estadio después de marcar un penalti que significaba el 3-2.

Sergio se explicó a la conclusión de ese encuentro. “Yo no he calentado nada. Se hablará mucho de mi celebración en el gol del penalti, pero no le he faltado el respeto a la afición del Sevilla. Sí a una parte que se acuerda de mi madre y la insulta. No es justo. Son muchos los años que llevo viniendo aquí y no puedo aceptar que insulten a mi familia”, decía Ramos, que se quejaba de los insultos recibidos desde que llegó al estadio del Sevilla. “Esa parte de la afición no merece mi respeto. Creo que el presidente del Sevilla debe tomar medidas para que no se manche a toda una afición como es la del Sevilla”. Y aclaraba: “Lo he intentado arreglar, pero aquí hubo una manipulación. Quiero hablar en el campo cuando vengo a Sevilla y no por otras cuestiones, pero hay momentos y momentos”.

“El día que me entierren habrá una bandera del Sevilla. Igual no se entiende mi celebración, pero repito que no le he faltado el respeto a la afición del Sevilla. Solo a una parte de ella”, dijo en su día Ramos, quien reconoció que le dijo a David Soria, portero del Sevilla, que la celebración no tenía nada que ver con él. “Aquí han recibido a Alves y Rakitic, que no han mamado el sevillismo como yo, y son recibidos como auténticos dioses. Y a mí se acuerdan de mi madre”.

Todo se remonta al verano de 2005, cuando Sergio Ramos fichó por el Madrid. Una parte de la afición, en especial el grupo ultra de los Biris, consideró que forzó su salida al conjunto capitalino. Se culpó a Ramos de su traspaso cuando el club andaluz recibió 27 millones de euros en una salida pactada. No ayudó que el Sevilla anunciara que Ramos salió pagando la cláusula. Desde entonces, el ex internacional español es insultado y pitado cada vez que ha visitado el Sánchez Pizjuán.