¡Salario récord para una superestrella del Real Madrid! ¿Planea el Arsenal el fichaje más espectacular del verano?

Según el periódico británico, la viabilidad financiera de un traspaso de semejante magnitud no supone ningún obstáculo para el club del norte de Londres. Ya el sábado, The Athletic había informado de que el Arsenal estaba considerando presentar una oferta por Vinicius.

La situación de partida encierra un gran potencial explosivo: al contrato del brasileño de 26 años con el Real Madrid solo le quedan doce meses. Aunque el nuevo entrenador del Madrid, Jose Mourinho, se opone firmemente a la salida de sus jugadores clave, los Gunners parecen estar dispuestos a hacer todo lo posible para llevar al internacional brasileño a la Premier League.

Tras rozar el triunfo en la máxima competición europea, con la derrota del Arsenal ante el Paris Saint-Germain en la final de la Champions League de la pasada temporada, el técnico Mikel Arteta busca la pieza que falta para dar el gran golpe. Después de un mercado de fichajes hasta ahora discreto, con las incorporaciones del extremo Christos Tzolis y el portero Illan Meslier, la llegada del bicampeón de la Champions League sería una señal central para la competencia internacional.

Getty Images

¿Qué salario percibe actualmente Vinicius Junior en el Real Madrid?

El movimiento subraya además el cambio estructural en los Gunners. Cuando Arteta asumió el cargo de entrenador en 2019, una de sus principales tareas consistía en desprenderse de grandes asalariados como Mesut Özil y Pierre-Emerick Aubameyang, que cobraban más de 350.000 libras cada uno (hoy, algo menos de 410.000 euros) por semana.

Ahora, el club vuelve a invertir de forma específica en la élite absoluta: a comienzos de año, Bukayo Saka renovó con unas condiciones mejoradas de alrededor de 427.000 euros semanales, con un aumento anual. Para convencer a Vinicius de cambiar de club, el Arsenal tendría que superar de nuevo su salario actual en el Real, de unos 468.000 euros por semana.

El director deportivo Andrea Berta y Arteta sondearon previamente varias opciones para reforzar la banda. También se debatió intensamente sobre Bradley Barcola, del Paris Saint-Germain. Sin embargo, como por el francés se pide una cantidad de traspaso de unos 150 millones de euros y el Liverpool también está interesado, ningún club ha dado todavía pasos concretos.

Getty Images

Antecedentes explosivos entre Mourinho y Vinicius

En el lado madridista, el interés supuestamente provoca incomprensión. El presidente Florentino Perez no suele dejar salir a jugadores clave en sus mejores años. Mourinho también cuenta firmemente con el atacante.

La relación entre ambos no fue en absoluto ajena al conflicto en el pasado: durante la etapa de Mourinho en el Benfica, ambos chocaron públicamente cuando el técnico criticó los gestos de celebración del delantero. El incidente coincidió con un insulto racista contra Vinicius por parte de Gianluca Prestianni, a quien la UEFA suspendió después durante seis partidos por un comentario homófobo.

Getty Images

Todavía no hay acuerdo entre el Real Madrid y Vinicius Junior

El contrato de Vinicius en Madrid expira en el verano de 2027, por lo que entonces podría cambiar de club como agente libre. El Real quiere evitar este escenario a toda costa y, preferiblemente, hacerlo con una renovación del extremo, cuyo valor de mercado se sitúa actualmente en 140 millones de euros. Pero, aunque las negociaciones comenzaron hace muchos meses, todavía no ha habido acuerdo.

El equipo de Arteta arrancará la preparación de la temporada el próximo sábado con un amistoso ante el Girona. Después llegarán los partidos contra el Real Betis, el Borussia Dortmund y el Como, antes de que el 16 de agosto llegue la primera gran prueba oficial en la Community Shield frente al Manchester City.