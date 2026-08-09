Salario elevado y ascenso rápido: nuevos detalles en el caso de la "amante de Infantino"

Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), afronta una presión creciente tras revelarse que una mujer, con quien supuestamente mantuvo una relación durante su etapa en la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA), recibió una compensación económica del organismo después de su marcha.

Según el diario británico The Telegraph, la mujer recibió una cantidad de seis cifras tras acordar su salida de la UEFA, durante el periodo en el que Infantino ocupaba el cargo de secretario general de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol.

Los detalles del acuerdo y los pagos han generado un clima de inquietud en la sede de la UEFA, en la ciudad suiza de Nyon.

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Altos cargos de la UEFA barajan abrir una investigación sobre los 16 años que Infantino pasó dentro del organismo, con el deseo de conocer cómo se organizaron los pagos y si la supuesta relación influyó en las decisiones de contratación y ascensos durante su etapa como secretario general, además de examinar su conducta de forma más amplia a lo largo de su trayectoria en la federación.

Según el informe, se sostiene que la mujer obtuvo un ascenso durante el periodo de su supuesta relación con Infantino, pasando de un puesto de nivel inicial a un cargo directivo más lucrativo, con un aumento salarial del 30%.

La rapidez de su progresión laboral generó malestar dentro de la UEFA, mientras que los detalles de la compensación que recibió tras su marcha no eran ampliamente conocidos en aquel momento.

La intervención de Platini

La información apunta a que Infantino afrontó entonces una situación difícil con Michel Platini, presidente de la UEFA en aquel momento, quien, según las fuentes, le exigió que eligiera entre él y la mujer.

El asunto terminó con el acuerdo de que ella dejara la UEFA a cambio de recibir una compensación económica. Y tras su salida, se dice que la UEFA se hizo cargo también de los costes de sus estudios (alrededor de 45.000 libras esterlinas anuales) para obtener un máster en Administración de Empresas (MBA), como parte del acuerdo.

La UEFA confirmó, en un comunicado, que efectivamente pagó una cantidad a la mujer cuando se marchó, y también reconoció que tenía conocimiento de las acusaciones relativas a la existencia de una relación entre ella e Infantino.

La federación añadió que desde entonces ha endurecido su normativa «en línea con los estándares vigentes en las instituciones modernas de alto nivel».

Por su parte, un portavoz de la FIFA negó con firmeza las acusaciones y afirmó que el presidente de la Federación Internacional de Fútbol «Gianni Infantino niega rotundamente estas afirmaciones, que son categóricamente falsas», y añadió que «cualquier insinuación de conducta inapropiada o de violación de las leyes o los reglamentos es difamatoria».