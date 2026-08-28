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Salah rompe su silencio tras la conmoción europea: lo que repito no es solo un eslogan

M. Salah
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El Faraón lanza el desafío

El egipcio Mohamed Salah rompió su silencio tras el fracaso del Trabzonspor en su intento de acceder a la competición de la Europa League, después de caer en la ida y la vuelta ante el Ferencváros húngaro.

El Trabzonspor perdió en la ida, en su estadio y ante su afición, por un gol a cero, antes de sufrir la impactante derrota por 0-4 en el partido de vuelta, este jueves.

Salah escribió en su cuenta de la red "X": "Nada en mi carrera ha llegado nunca de forma fácil. Las malas noches y las decepciones son parte del fútbol, y he aprendido a convertirlas en motivación y títulos".

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Y añadió: "El Trabzonspor es mi equipo, y yo soy parte de este proyecto en cuerpo y alma, y la noche de ayer no cambiará eso. Sé que las expectativas son altas, y creo de verdad que somos capaces y que alcanzaremos nuestros objetivos".

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La estrella egipcia concluyó: "La frase 'vine aquí para ganar' no es un simple lema para mí".

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