El egipcio Mohamed Salah rompió su silencio tras el fracaso del Trabzonspor en su intento de acceder a la competición de la Europa League, después de caer en la ida y la vuelta ante el Ferencváros húngaro.

El Trabzonspor perdió en la ida, en su estadio y ante su afición, por un gol a cero, antes de sufrir la impactante derrota por 0-4 en el partido de vuelta, este jueves.

Salah escribió en su cuenta de la red "X": "Nada en mi carrera ha llegado nunca de forma fácil. Las malas noches y las decepciones son parte del fútbol, y he aprendido a convertirlas en motivación y títulos".

Y añadió: "El Trabzonspor es mi equipo, y yo soy parte de este proyecto en cuerpo y alma, y la noche de ayer no cambiará eso. Sé que las expectativas son altas, y creo de verdad que somos capaces y que alcanzaremos nuestros objetivos".

La estrella egipcia concluyó: "La frase 'vine aquí para ganar' no es un simple lema para mí".



