En una paradoja llamativa, Mohamed Salah, capitán de la selección de Egipto y estrella del Trabzonspor turco, volvió al centro de la polémica por el césped artificial, después de que su club anunciara su inclusión en la lista del equipo para enfrentar al KuPS finlandés, partido previsto para mañana jueves, dentro de la primera jornada de la fase de liga de la Conference League.

El Trabzonspor dio a conocer este miércoles, a través de sus cuentas en redes sociales, su convocatoria para el encuentro, en la que figura Salah, pese a que el partido se disputará sobre una superficie de césped artificial, las mismas condiciones que fueron el motivo declarado para excluir al capitán de la selección egipcia del duelo ante Sudán del Sur en las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones el pasado septiembre.









La Federación Egipcia de Fútbol había anunciado, el pasado 26 de septiembre, la exclusión de Salah del viaje de la selección a Sudán del Sur, para evitar que sufriera una lesión debido a que el partido se celebraba en un estadio de césped artificial.

La federación precisó que la decisión se tomó en coordinación con el cuerpo técnico dirigido por Hossam Hassan, con el objetivo de preservar la integridad del jugador, antes de que el entrenador afirmara en declaraciones posteriores que Salah había hablado con él sobre la superficie antes del partido contra Angola, y que ambos acordaron darle descanso ante Sudán del Sur.

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Pese a estar en la lista, la participación de Salah ante el KuPS no está confirmada hasta el momento, ya que su inclusión en el grupo que viaja no significa necesariamente que el entrenador lo vaya a alinear como titular o como suplente.

Y mientras Salah se prepara para disputar el partido con su club, queda la pregunta que se impone: si el césped artificial representa un riesgo que justifica dar descanso al jugador con la selección, ¿qué ha cambiado para que su presencia en la convocatoria de su club para un partido sobre la misma superficie sea algo posible?















