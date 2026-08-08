El club Trabzonspor continúa con sus movimientos para cerrar un nuevo fichaje de gran calibre, tras la incorporación de la estrella egipcia Mohamed Salah.

El conjunto turco ha situado al delantero del Al-Hilal saudí, Darwin Núñez, entre sus objetivos, y busca hacerse con él, aunque sea a modo de cesión, para reforzar su línea ofensiva.

Según las declaraciones del periodista especializado en las noticias del Trabzonspor, Hasan Tunçel, a través del canal "HT Spor", el club turco ha presentado al Al-Hilal una oferta por valor de 8 millones de euros anuales para hacerse con los servicios de Núñez, en un momento en el que el delantero uruguayo percibe un salario cercano a los 20 millones de euros con el club saudí.

La oferta incluye, según la fuente, el compromiso del Trabzonspor de asumir el 40% del salario de Núñez, mientras que el jugador busca abandonar el Al-Hilal en busca de una nueva oportunidad para recuperar su nivel y su carrera.

Tunçel aclaró que la oferta del Trabzonspor se encuentra actualmente sobre la mesa del jugador y de su club, si bien el Al-Hilal desea elevar la contraprestación económica, lo que empuja al club turco a intensificar sus movimientos para cerrar el fichaje rápidamente, con el objetivo de que el jugador llegue a Trebisonda durante la próxima semana.

La opinión de Mohamed Salah sobre el fichaje de Núñez

En este contexto, la directiva del Trabzonspor obtuvo la opinión de Mohamed Salah acerca del fichaje, y la estrella egipcia dio una recomendación positiva sobre la contratación de Núñez.

Tunçel también reveló que el vicepresidente del Trabzonspor, İbrahim Şahinkaya, ha organizado una reunión con los responsables del Al-Hilal durante la presente semana, y se dirige a Arabia Saudí para tratar los últimos detalles económicos del fichaje e intentar convencer al club de que se desprenda de su delantero uruguayo.

Núñez, de 27 años, disputó 24 partidos con el Al-Hilal la temporada pasada, en los que anotó 9 goles y dio 5 asistencias.

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