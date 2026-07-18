Salah impone una condición sorprendente al Beşiktaş... y Van Dijk está de camino

Mohamed Salah podría fichar por el Beşiktaş tras dejar el Liverpool.

El periodista turco Ertan Süzgün reveló los detalles de las conversaciones entre el club y el «Faraón» egipcio.

En un vídeo, el periodista explicó: «El Beşiktaş preguntó a Salah si aceptaría ser suplente en algunos encuentros».

El jugador egipcio respondió que su condición era jugar todos los partidos y aportar de forma constante.

Sözgün añadió: «Salah confirmó a los responsables del Beşiktaş su deseo de participar en todos los partidos para aportar su granito de arena en cada encuentro».

También les dijo que puede jugar como delantero, segunda punta o extremo.

Además, ya se habló de la fecha de su posible llegada a Estambul, prevista para principios del mes que viene.

La plataforma LÜE TV, en su página de X, citó al periodista turco Levent Umut Erol: «Salah firmará el jueves o el sábado; el Beşiktaş ya cerró el fichaje».

Además, afirmó: «El fichaje de Vlahović está casi cerrado y tengo otra sorpresa: Virgil van Dijk».

Y cerró: «El agente de Van Dijk llegará a Estambul para reunirse con los responsables del Beşiktaş».