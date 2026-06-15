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Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

Salah entra en la historia del Mundial con una hazaña excepcional

M. Salah
Egipto
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Egipto
Bélgica

El regalo de su cumpleaños

Mohamed Salah, estrella de Egipto, hizo historia en el Mundial con una jugada brillante.

Asistió a Imam Ashour en el gol que adelantó a Egipto ante Bélgica en la primera parte del partido de la primera jornada del Grupo 7 de la Copa del Mundo de 2026.

Según Opta, es el primer africano desde 1966 que interviene en un gol mundialista el día de su cumpleaños.

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Hoy cumple 34 años, pues nació el 15 de junio de 1992.

Egipto comparte el Grupo D con Bélgica, Irán y Nueva Zelanda.

Ya marcó dos goles en 2018, pero los Faraones aún buscan su primera victoria mundialista.

Además, es el futbolista de más edad (sin contar porteros) que ha jugado con Egipto en un Mundial, con 34 años.

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