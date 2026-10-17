Salah, el más cercano: Haaland impone una realidad cruel a los goleadores de la Premier League

El noruego Erling Haaland, delantero del Manchester City, confirmó su dominio absoluto en la Premier League, aventajando por un margen enorme a sus rivales más cercanos en la lista de goleadores desde que se incorporó al torneo en la temporada 2022-23.

Haaland lideró este sábado por la tarde al City en la victoria sobre el Ipswich Town por 3-2, al marcar dos goles en los minutos 34 y 69, después de que Phil Foden adelantara a su equipo en el minuto 19.

Haaland ha marcado 120 goles en apenas 139 partidos desde su debut en la Premier League, con una diferencia de nada menos que 47 goles sobre cualquier otro jugador en el mismo periodo, según las estadísticas publicadas por la plataforma Squawka.

El egipcio Mohamed Salah, exextremo del Liverpool, ocupa el segundo puesto con 73 goles, seguido del inglés Ollie Watkins, exjugador del Aston Villa, con 66 goles, y del sueco Alexander Isak (Newcastle/Liverpool), con 62 goles.

La lista de goleadores de la Premier League desde la llegada de Haaland a la competición se completa con:

Bryan Mbeumo (Brentford/Manchester United): 52 goles.

Cole Palmer (Chelsea): 49 goles.

Bukayo Saka (Arsenal): 46 goles.

Phil Foden (Manchester City): 45 goles.

Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace): 44 goles.

Jarrod Bowen (West Ham): 44 goles.

Haaland llegó al Manchester City procedente del Borussia Dortmund en el verano de 2022 y en su primera temporada firmó un récord al marcar 36 goles en una sola campaña de la Premier League, superando las cifras previas de Andy Cole y Luis Suárez.

Sus goles decisivos contribuyeron a que el City conquistara el triplete histórico (Liga, FA Cup y Champions League) en la temporada 2022-23.

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