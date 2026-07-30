Salah-Eddine pasa de rechazar al PSV a jugar de repente en la undécima liga de Europa

Anass Salah-Eddine está a punto de fichar por el Olympiacos, según informó este jueves por la mañana el periodista italiano especializado en el mercado de fichajes Nicolò Schira. El club griego pagará ocho millones de euros por el lateral izquierdo.

El miércoles ya se supo que Salah-Eddine podía salir de la AS Roma y que el Olympiacos estaba interesado en el internacional marroquí.

Un día después, el club griego ha alcanzado a toda velocidad un acuerdo con el conjunto romano y con el propio jugador. Salah-Eddine va a firmar hasta mediados de 2030.

La noticia es especialmente llamativa porque Salah-Eddine decidió recientemente no fichar por el PSV, que quería ejecutar con gusto la opción de compra que tenía sobre él la AS Roma. El lateral izquierdo dejó una gran impresión durante la segunda mitad de la pasada temporada en su cesión en el PSV.

Salah-Eddine se convirtió en una pieza fija del equipo y, con actuaciones destacadas, hizo una importante contribución al título de liga conquistado.

Sin embargo, el jugador de Ámsterdam no quería quedarse en Eindhoven y quería luchar por su oportunidad en el club italiano, pero ese plan no saldrá adelante.

En el Olympiacos sí tendrá la oportunidad de jugar la Liga de Campeones. Como el Olympiacos es segundo mundo en la undécima liga de Europa, el club se enfrentará primero al NEC en la fase previa de la máxima competición continental, tras lo cual tendrá que ganar otra eliminatoria a doble partido para alcanzar la fase de grupos.