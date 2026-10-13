El egipcio Mohamed Salah vive una nueva experiencia en el Trabzonspor turco, que esta vez lo une al alemán Jérôme Boateng, exdefensa de la selección de Alemania, quien se incorporó al cuerpo técnico del equipo como entrenador asistente. Así, ambos pasan a formar parte de una misma estructura dentro del club, aunque sus funciones difieran entre el césped y el banquillo del cuerpo técnico.

Boateng, campeón del Mundial de 2014, expresó su satisfacción por trabajar en el Trabzonspor y aseguró a través de su cuenta de Instagram que aprende a diario de su compatriota Thomas Reis, director técnico del equipo, y de su cuerpo de asistentes. También señaló que se esfuerza por transmitir su experiencia a los jugadores y apoyarlos dentro y fuera del campo, al considerar que esta experiencia representa una etapa importante en su carrera como entrenador.

La presencia de Boateng junto a Salah llega en un momento en el que el equipo turco busca reforzar su posición en la competición local, después de que la estrella egipcia se incorporara al Trabzonspor procedente del Liverpool a principios de este año, mientras el conjunto ocupa el quinto puesto en la tabla de clasificación de la liga turca.

El trabajo conjunto le brinda a Boateng la oportunidad de aprovechar su larga experiencia en los campos europeos e internacionales, mientras que a Salah le permite tratar con un exdefensa con un historial repleto de logros, el más destacado de ellos la conquista del Mundial con Alemania, además de su trayectoria con grandes clubes, con el Bayern Múnich a la cabeza.

Boateng estuvo cerca de incorporarse al cuerpo técnico del Bayern Múnich el año pasado, por invitación del entrenador belga Vincent Kompany, para adquirir experiencia como técnico, pero el plan se frustró tras las protestas de la afición relacionadas con un caso judicial anterior en Alemania.

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Después de eso, el defensa retirado emprendió un nuevo camino por la puerta del Trabzonspor, donde comenzó a trabajar como asistente del entrenador Thomas Reis, en una experiencia que lo sitúa cara a cara con futbolistas de gran experiencia, encabezados por Mohamed Salah.