Saibari, con la camiseta de Marruecos, deja muy clara su huella ante el Bayern de Múnich

Ismael Saibari brilló el martes en la goleada de Marruecos a Madagascar (4-0). El centrocampista, seguido por el Bayern de Múnich, marcó dos tantos en la primera parte.

En el 4’, aprovechó un córner y cabeceó al segundo palo. En el 25’, aprovechó un error defensivo y marcó de cerca.

Fue sustituido al descanso por decisión del seleccionador Mohamed Ouahbi, que realizó seis cambios en el intermedio. Anass Salah-Eddine dejó su lugar en la segunda parte.

Tras el descanso Marruecos mantuvo el dominio: Soufiane Rahimi marcó de penalti en el 78, El Hadari Raheriniaina fue expulsado poco después y Ayoub El Kaabi cerró el 4-0 en el 87.

Según Fabrizio Romano, Saibari está en conversaciones con el Bayern, aunque aún se desconoce cuánto podría recibir el PSV. El centrocampista, con contrato en Eindhoven hasta 2029, podría costar un récord de 50 millones de euros.

Marruecos debutará en el Mundial el 14 de junio ante Brasil, luego enfrentará a Escocia (20 de junio) y a Haití (25 de junio). Antes, el 7 de junio, jugará un último amistoso en Estados Unidos contra Noruega.