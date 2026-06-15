Sabri Lamouchi, seleccionador de Túnez, reconoció su desánimo tras la goleada sufrida (5-1) ante Suecia en la madrugada de este lunes en Monterrey, en la primera jornada del Grupo 5 de la fase de clasificación para el Mundial 2026.

El equipo tunecino mostró un bajo nivel, cometió graves errores defensivos y apenas generó peligro.

En una breve entrevista con «BeIN Sports», reconoció: «La calidad individual decidió el partido; cometimos errores y los suecos los aprovecharon».

Y añadió: «Nos metimos de nuevo en el partido y recortamos distancias antes del descanso (2-1), y en la segunda parte empezamos bien, pero no pudimos aprovechar ese buen inicio».

Y concluyó: «Hemos pagado caro cada error. En el Mundial no se perdona».

Preguntado por los próximos duelos ante Japón y Holanda, afirmó: «Debemos reducir errores, mejorar la cohesión entre líneas y corregir nuestra fragilidad táctica».

Túnez cierra el grupo sin puntos, mientras Suecia lidera con 3 y Holanda y Japón suman 1 tras empatar 2-2.