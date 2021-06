Sabían que no llegaría Javi Martínez

Son tiempos en los que la verdad ha perdido vigencia en favor de los eslóganes vacíos, las trampas al solitario y la reiteración de las ideas más peregrinas hasta que los prescriptores sean capaces de transfundirlas en las mentes de los ciudadanos.

Convendría ir revisando el actual valor de algunos adagios como aquel que dice que «las mentiras tienen las patas muy cortas», que parece haber palidecido si lo medimos con ese que afirma que «quien siempre me miente, nunca me engaña». El fútbol no se substrae a la mercadería a la que está sometida la realidad y son varios los actores que la alimentan con mayor o menor fruición, pero siempre con algún tipo de interés.

Sobre el asunto de Javi Martínez lo cierto es que los cauces por los que se ha decidido que transcurra el relato no da para ni para enredar a un gañán de 3º de BUP.

Eran los últimos días de agosto del pasado 2020 cuando en el seno del Athletic se decidió dar un paso al frente e intentar conseguir el fichaje del futbolista del Bayern. Para ello, y como primer peldaño a superar en la escalera hacia su contratación, se pidió al navarro si podría acercarse a su casa de Ayegui una delegación del club. Tras recibir el plácet desde el entorno de Javi Martínez, Rafa Alkorta, Gaizka Garitano y Jon Berasategui (director general del Athletic) se plantaron en su chalet el mismo día del cumpleaños del jugador. Y allí estuvieron departiendo con él y con los más próximos mientras se festejaban sus 32 primaveras. Curioso, cuando menos.

Los obstáculos a salvar era dos: el importe a abonar a la entidad bávara y el salario del navarro. Respecto al primer valladar, quizá se podría haber librado de haberse llegado a mayores. Nunca lo sabremos. En cuanto a los emolumentos anuales del futbolista, desde Ibaigane debieron de pensar que Javi Martínez se moría por vestir de rojiblanco y le ofrecieron una ridiculez, comparado con lo que ingresaba en Múnich.

El caso es que después del patinazo de finales de septiembre, Marcelino trasladó esta primavera a la dirección deportiva la conveniencia de contar con el de Ayegui para dotar de mayor solidez al equipo. Pronto se conoció la noticia y desde algunos medios se hizo lo posible para que pareciera que la oferta del club –esta vez sí– estaría a la altura del caché del futbolista. Son muchas las páginas a escribir en verano sobre una entidad que apenas cuenta con pulso propio durante las ventanas de fichajes. Quizá por eso, se ha ofrecido más credibilidad de la debida a un supuesto segundo intento de fichar al centrocampista navarro. Y es que cualquiera que conociera un mínimo la realidad del asunto, sabe que con las cifras que el Athletic ha puesto sobre la mesa, Javi Martínez ni pestañea. Ni él ni ningún profesional al que le ofrecieran una tercera parte de lo que venía ganando hasta la fecha y mucho menos de lo que ingresará en Catar.

Porque esa es otra, qué poco se ha tardado en sacar los perros para condenarlo por su elección de irse a Oriente Medio. Está muy feo eso de poder seguir cobrando un dineral en lugar de aceptar muchísimo menos a cambio de revivir los viejos tiempos. “Si no quiere competir en una liga de verdad, mejor que no venga” es el “estarán verdes” de la fábula de la zorra y la uvas. Y mientras tanto, es posible que desde las oficinas de Ibaigane piensen que nos vamos a ir de vacaciones creyendo que el Athletic ha intentado hacerse con Javi Martínez. Que le pregunten a Marcelino a ver qué piensa al respecto.

Lartaun de Azumendi