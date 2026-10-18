Los jugadores del Sevilla mostraron su malestar por las decisiones arbitrales durante el enfrentamiento ante el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, al considerar que algunas acciones determinantes no fueron señaladas a su favor, en un partido marcado por la polémica en torno a las acciones sobre Peque Fernández y Rubén Vargas.

Juan Iglesias, jugador del Sevilla, declaró a la cadena "Movistar": "Estuvimos dentro del partido y lo dimos todo. Vi una falta sobre Peque, y a mí me pareció que había agresión; además, hay una falta sobre Rubén Vargas antes de uno de los goles del Real Madrid, pero la jugada no se mostró ni siquiera en la televisión".

Y añadió: "Sabíamos a lo que veníamos, pero hubo decisiones que estaban fuera de nuestro control. Muchas veces no puedes hablar con los árbitros; no te lo permiten. Simplemente es (vete, te saco tarjeta), y esa es siempre la solución más fácil. Sabíamos cómo iban a ir las cosas aquí".

Por su parte, Kike Salas, capitán del Sevilla, pidió respeto para su equipo, asegurando que algunas acciones merecían una revisión más rigurosa, y dijo: "La falta de Arda Güler era clara, y se puede ver el codazo que recibió Peque. Está claro que eso decantó la balanza del partido a su favor, y después el resultado se puso 1-0".

Y prosiguió: "No entiendo por qué no revisaron esa jugada con el videoarbitraje. Lo único que pedimos es respeto y que se señale lo que ocurrió. Nos duele, pero también se puede ver una falta sobre Rubén Vargas".