Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

La leyenda de la Premier League Paul Merson ha planteado una incómoda teoría sobre el muy irregular inicio de Xabi Alonso como entrenador del Chelsea, con la mirada puesta en el Liverpool.

En su columna para Sky Sports, Merson se pregunta, ante todo, por qué el Liverpool no se esforzó más por fichar a Alonso a principios de verano, cuando destituyó a su anterior entrenador, Arne Slot .

A mediados de mayo, el español había sido presentado oficialmente como nuevo entrenador del Chelsea «y el Liverpool destituyó a Arne Slot dos semanas después. Nadie me puede decir que el Liverpool no podría haber hablado antes con Alonso y haberle dicho: “No vayas al Chelsea, te contratamos nosotros”», escribió Merson.

La pasividad de los reds sorprende aún más al exinternacional inglés porque Alonso estaba disponible tras su destitución en el Real Madrid en enero. «¿Por qué no lo ficharon entonces? ¿Sabían ya algo que ahora estamos viendo?», planteó Merson en alusión a la difícil situación que atraviesa Alonso en el Chelsea.

Anuncios Anuncios

Xabi Alonso vive un comienzo complicado en el Chelsea

Tras once jornadas, los blues, que invirtieron más de 400 millones de euros en nuevos jugadores el pasado verano, ocupan solo la octava posición en la Premier League. Aunque el Chelsea no disputa competiciones europeas y puede centrarse en gran medida en la liga, ya está a doce puntos del líder, el Arsenal.

Related Topics

Preocupan especialmente sus últimos partidos: el Chelsea ha perdido tres de los cuatro más recientes en la Premier League. A finales de octubre cayó en casa ante el Tottenham en el derbi londinense (0-2) y el pasado fin de semana sufrió, también como local, una dura derrota por 1-4 frente al Leeds United.

Getty Images

«Si el entrenador se llamara Liam Rosenior, seguro que con estos resultados ya estaría en serios problemas», advirtió Merson sobre la situación de Alonso. Su predecesor, Rosenior, trabaja ahora con mucho éxito en el Paris FC, con el que ocupa la segunda posición de la Ligue 1, y fue destituido por el Chelsea en abril tras solo tres meses y medio en el cargo . Hay un dato llamativo: Rosenior sumó un punto más (17) que Alonso en sus primeros once partidos de Premier League con el equipo londinense.

Anuncios

Liverpool, Real Madrid y Bayern, los destinos soñados de Xabi Alonso: en Madrid salió mal

El técnico de 44 años, que durante su etapa en el Bayer Leverkusen también despertó el interés de la élite del fútbol mundial como entrenador, ya sonó para suceder a Jürgen Klopp en el Liverpool cuando este anunció su marcha en 2024. Por entonces, Alonso condujo al Leverkusen a un sorprendente título de Bundesliga y se daba por hecho que su siguiente destino sería el Liverpool, el Bayern de Múnich o el Real Madrid, tres clubes en los que había jugado.

Al final, Alonso permaneció en el Leverkusen hasta 2025, cuando asumió el mando del Real Madrid entre enormes expectativas. Su etapa en Madrid, sin embargo, estuvo marcada por los problemas con estrellas como Vinicius Junior y duró poco más de medio año: el Real Madrid lo destituyó a mediados de enero de 2026.

Anuncios

En lugar de ir al Liverpool, el exjugador de talla mundial recaló unos meses después en un Chelsea que lleva años sin estar a la altura de sus propias expectativas. Firmó en Stamford Bridge hasta 2030 y recibió amplias competencias, también para confeccionar la plantilla . «Recordad que Rosenior todavía no tenía en el equipo a Morgan Rogers, por quien se pagaron 138 millones de euros», señaló Merson al respecto.

La estrella ofensiva Rogers, fichado del Aston Villa a finales de julio por una cantidad millonaria , fue el gran fichaje del Chelsea en el pasado mercado estival. En total, Alonso tuvo que gestionar una enorme renovación: llegaron diez jugadores y se marcharon muchos más. Destaca la salida del líder del centro del campo, Enzo Fernandez, al Manchester City por 145 millones de euros poco antes del cierre del mercado, sin que el Chelsea tuviera preparado un sustituto a su altura.

Anuncios

¿Depende demasiado el centro del campo del Chelsea de Caicedo?

Para el centro del campo llegaron el experimentado Jordan Henderson, libre desde el Brentford, y el talento argentino Valentin Barco, fichado por 40 millones de euros del Racing de Estrasburgo, club asociado. Sin embargo, ninguno se acerca ni de lejos al nivel de Fernandez y Barco, sobre todo, ha decepcionado hasta ahora. El jugador de 22 años solo ha sido titular una vez con Alonso en la Premier League, en la contundente derrota por 0-3 en Brentford a mediados de septiembre.

Por eso, Merson considera que uno de los mayores problemas del Chelsea está en el centro del campo y, en concreto, en su excesiva dependencia de Moises Caicedo. «El partido contra el Leeds empezó a torcerse cuando Caicedo tuvo que salir», subrayó Merson. El ecuatoriano fue sustituido por lesión poco después de los 20 minutos, con 0-0 en el marcador. Henderson entró en su lugar y formó desde entonces el doble pivote junto a Romeo Lavia.

Anuncios

El Chelsea perdió el control, el Leeds lo goleó en su propio estadio y la defensa, con una pareja de centrales de renombre formada por Levi Colwill y Wesley Fofana, volvió a mostrar sus fisuras. Por si fuera poco, el delantero centro Joao Pedro, autor de cinco goles y tres asistencias en sus seis primeros partidos de Premier League esta temporada, lleva semanas sin jugar por problemas en el muslo y su ausencia se nota.

«El Chelsea no domina sus partidos y el otro gran problema es su forma de defender», criticó Merson. «Los goles que encaja. La manera en que llegan esos goles es increíble. Defienden muy mal y con muy poca experiencia», añadió.

Anuncios

El Chelsea de Xabi Alonso encaja demasiados goles

Los números respaldan la impresión del exjugador del Arsenal: el Chelsea ha encajado ya 20 goles en los once partidos de liga con Alonso, con diferencia la peor cifra de la mitad superior de la tabla. Además, solo cuatro equipos de la Premier League han recibido más goles hasta ahora: el colista Crystal Palace (27), el penúltimo Manchester United (23) y los dos recién ascendidos, Ipswich Town (22) y Coventry City (21).

Getty Images

«Como Alonso hizo un trabajo increíble en el Bayer Leverkusen, todos siguen pensando que esto acabará funcionando», advirtió Merson a Stamford Bridge. Por lo que se sabe, los responsables del Chelsea aún no han entrado en pánico pese a la mala racha: según coinciden Telegraph y el experto en fichajes Fabrizio Romano, Alonso conserva el respaldo del club incluso después de la reciente y preocupante goleada sufrida ante el Leeds. Están plenamente convencidos de que el español es el mejor hombre para el puesto y de que progresarán juntos.

Anuncios

Aunque soñar con el primer título de liga desde 2017 ya parece utópico, el gran objetivo del Chelsea esta temporada sigue siendo volver a la Champions League. Con cinco puntos de desventaja respecto al cuarto puesto, aún está perfectamente a su alcance, pero Alonso y compañía deben enderezar el rumbo cuanto antes. Sobre el papel, el calendario ofrece buenas perspectivas para reaccionar: el viernes el Chelsea visita al Nottingham Forest, decimoséptimo, y después recibe al colista Crystal Palace.

Pero cuidado: si se deja puntos ante esos dos aspirantes al descenso, la situación podría complicarse rápidamente para Alonso. Sus tres siguientes rivales serán el Liverpool, el Manchester City y el Aston Villa.