Sabella en la Selección: un ciclo exitoso por donde se mire

Un 71,5% de efectividad, sin títulos pero con una final del Mundial tras 24 años y con el mejor Messi, fue el legado de Pachorra en la Albiceleste.

El 6 de agosto del 2011, luego del estrepitoso fracaso en la que provocó el alejamiento de Sergio Batista, la AFA apostó por Alejandro Sabella, el técnico campeón de la con Estudiantes. El 2 de septiembre fue su debut, en un amistoso ante . Fue triunfo por 1-0 con gol de Nicolás Otamendi y en la que mostró su primera gran decisión: la cinta de capitán para Lionel Messi. Su ciclo comenzó tan exitoso como lo terminó, dos años después.

Durante aquella etapa, el combinado albiceleste disputó 41 partidos entre oficiales y amistosos: consiguió 26 victorias, 10 empates y apenas cinco derrotas (71,54% de efectividad), con 76 goles a favor y 33 en contra.



Si bien no consiguió títulos, pudo pasar el "rubicón" de los cuartos de final del Mundial, algo que no lograba desde 1990. Además, se clasificó primero en las Eliminatorias con 32 puntos en 16 partidos, gracias a nueve victorias, cinco empates y dos derrotas.



En total, Pachorra utilizó 71 jugadores:



Arqueros: Sergio Romero (32), Mariano Andújar (4), Agustín Orión (2) y Oscar Ustari (1).



Defensores: Pablo Zabaleta (28), Federico Fernández (27), Marcos Rojo (23), Ezequiel Garay (22), Hugo Campagnaro (16), José Basanta (12), Clemente Rodríguez (7), Nicolás Burdisso (5), Fabricio Coloccini (5), Martín Demichelis (5), Leandro Desábato (5), Sebastián Domínguez (5), Nicolás Otamendi (5).

Gino Peruzzi (4), Christian Cellay (2), Lisando López (2), Emiliano Papa (2), Iván Pillud (2), Cristian Ansaldi (1), Lucas Orban (1), Facundo Roncaglia (1), Leonel Vangioni (1) y Santiago Vergini (1).



Mediocampistas: Javier Mascherano (32), Angel Di María (29), Fernando Gago (22), Lucas Biglia (19), Maxi Rodríguez (16), Ever Banega (13), Pablo Guiñazú (12), José Sosa (12), Ricardo Alvarez (9), Rodrigo Braña (8), Augusto Fernández (8), Walter Montillo (6), Enzo Pérez (6), Erik Lamela (5).

Javier Pastore (3), Eduardo Salvio (3), Leandro Somoza (3), Héctor Canteros (2), Oscar Ahumada (1), Mario Bolatti (1), Francisco Cerro (1), Tino Costa (1), Cristian Chávez (1), Luis González (1), Jonás Gutiérrez (1), Emanuel Mammana (1), Leandro Ponzio (1), Fabián Rinaudo (1) y Víctor Zapata (1).



Delanteros: Lionel Messi (32), Gonzalo Higuaín (27), Sergio Agüero (25), Ezequiel Lavezzi (23), Rodrigo Palacio (19), Hernán Barcos (4), Franco Di Santo (3), Juan Manuel Martínez (3), Pablo Mouche (2), Mauro Boselli (1), Rogelio Funes Mori (1), Emanuel Gigliotti (1), Mauro Icardi (1), Ignacio Scocco (1) y Lucas Viatri (1).



Lógicamente la Pulga fue el gran goleador del ciclo, pero esta es la nómina completa de los que gritaron sus tantos: Lionel Messi (23), Gonzalo Higuaín (15), Sergio Agüero (7), Angel Di María (6), Rodrigo Palacio (4), Maxi Rodríguez (4), Ezequiel Lavezzi (3), Ever Banega (2), Ignacio Scocco (2), Ricardo Alvarez (1), Augusto Fernández (1), Federico Fernández (1), Juan Manuel Martínez (1), Javier Mascherano (1), Nicolás Otamendi (1), Marcos Rojo (1), Sami Khedira ( , en contra) y Sead Kolasinac ( , en contra).