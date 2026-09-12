«Sabe que va a ser algo especial»: Hermann Gerland está entusiasmado con un jugador del Bayern de Múnich

Karl jugó en las categorías inferiores, entre otros, para el Eintracht Frankfurt, rival del Bayern en la Bundesliga, antes de pasar en 2022 del Viktoria Aschaffenburg a la cantera del FCB. En la temporada 2025/26 dio el salto a la plantilla profesional de Vincent Kompany y se convirtió en internacional alemán.

Una evolución que para Gerland fue poco sorprendente. Dijo al Abendzeitung: "He visto jugar al chico diez veces, y diez veces fue el mejor jugador sobre el campo. Si veo a un jugador solo una vez, tengo que esperar y tomarme un té. Pero si observo diez veces a un jugador joven con este talento, entonces sé que se convertirá en algo especial. Fue la misma buena sensación que tuve rápidamente con Erling Haaland".

Que Gerland quiso llevar en su día al noruego a Múnich a toda costa no es ningún secreto. El Tigre relató: "Entonces lo observé en la selección sub- de Noruega, cuando jugó contra Alemania, y pensé: '¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es este tipo?'"

Su recomendación fue inequívoca: "Llamé enseguida al FC Bayern y dije: 'Tenemos que ficharlo'". Haaland jugaba entonces todavía en el Molde FK y visitó el campus del FCB pocos días después. Gerland recordó: "La cantidad del traspaso habría sido barata, y él quería ganar entre 10.000 y 15.000 euros brutos. Pero al final el FC Bayern no quiso pagar".

La situación de competencia en el ataque fue determinante: "Algunos decían: 'Tenemos a Thomas Müller y a Robert Lewandowski arriba. ¿Dónde va a jugar?'"

Getty Images

En lugar de ir al Bayern, Haaland se marchó algunos años después al Red Bull Salzburgo. Luego pasó por el BVB antes de fichar en 2022 por el City por 60 millones de euros de traspaso. Entonces los muniqueses también intentaron ficharlo, pero no pudieron igualar económicamente la oferta de los Skyblues.