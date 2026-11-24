Noticias del equipo

El Sabah, dirigido por Valdas Dambrauskas, no ha comunicado por ahora bajas ni sancionados. Su once probable incluye a Stas Pokatilov bajo palos, con Tymoteusz Puchacz, Aden McCarthy, Steve Solvet y Akim Zedadka en defensa, y Patrick Mbina como referencia ofensiva.

El once probable del FC Barcelona cuenta con Joan García, Gerard Martín, Pau Cubarsí, João Cancelo, Fermín López, Gavi, Pedri, Anthony Gordon y Raphinha, entre otros. Lamine Yamal no jugará después de que el club confirmara que sufre unas molestias en el tobillo, por lo que queda libre un puesto en la banda derecha.

Previa del partido

Liga de Campeones - Jornada 5 25 nov 2026 - 12:45 Baku Olimpiya Stadionu

El Barcelona viaja hasta Azerbaiyán para medirse al Sabah FK en el Estadio Olímpico de Bakú, en un partido de la Liga de Campeones al que el equipo de Hansi Flick llega tras firmar una remontada de infarto.

El Sabah afronta la cita desde la parte baja de la clasificación. Ocupa el puesto 30 en la tabla general y llega tras una goleada a domicilio en la liga azerí, pero también con la herida abierta de la derrota por 4-1 ante el Viking en esta misma competición.

El conjunto de Valdas Dambrauskas intentará aprovechar el ambiente de su estadio para competir ante un rival de otra dimensión. Su racha doméstica es irregular, con una victoria, tres empates y una derrota en los últimos cinco partidos.

El Barcelona, por su parte, llega con la moral alta. Remontó para vencer 3-2 al Villarreal el domingo en el Camp Nou, tras ir perdiendo por dos goles en los primeros minutos, y mantiene el liderato de LaLiga.

En Europa, el equipo azulgrana es octavo de la clasificación. Antes de recibir al Villarreal había ganado 3-0 al Aston Villa en esta misma competición, lo que refuerza su buen momento.

El largo viaje a Bakú y la necesidad de gestionar la plantilla entre semana añaden un matiz táctico a un encuentro que el Barça debe encarar con mayor concentración desde el primer minuto.

A continuación, todo lo que necesitas saber sobre la hora del partido, el canal de televisión y la retransmisión en directo.

Estado de forma

El Sabah llega con una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su último encuentro fue un triunfo por 1-5 ante el Sumqayit en la liga azerí, aunque antes cayó 4-1 contra el Viking en la Liga de Campeones y 3-2 frente al Turan Tovuz. En conjunto, ha marcado 10 goles y ha encajado otros tantos en ese tramo.

El Barcelona suma cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco compromisos. El último fue el 3-2 al Villarreal, precedido de un 1-2 en el campo del Atlético de Madrid y un 3-0 al Aston Villa. El único tropiezo fue el 1-2 ante el Real Madrid, y el equipo acumula 15 goles a favor y 6 en contra.

Historial de enfrentamientos

No hay enfrentamientos previos entre el Sabah y el Barcelona en los datos disponibles, por lo que este será un primer cara a cara en el marco de esta comparativa.

La clasificación

En la clasificación de la Liga de Campeones, el Sabah ocupa el puesto 30, mientras que el Barcelona es octavo, una diferencia que refleja el distinto momento de ambos equipos en la competición.