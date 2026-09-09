Ryan Giggs revela los entresijos del rechazo del Manchester United a fichar a Mbappé

Ryan Giggs, exestrella del Manchester United, reveló que el club inglés rechazó la oportunidad de fichar a Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid.

Giggs, hablando en el podcast Rio Ferdinand Presents, dijo que conoció a Mbappé cuando era asistente del entrenador del Manchester United entre 2014 y 2016.

Y añadió: "Estaba en el sur de Francia. Formaba parte del cuerpo técnico del Manchester United, así que eso sería en 2015. Di una vuelta por el pueblo local y regresé al hotel caminando".

Continuó: "Caminaba por la playa de regreso al hotel y sentí que alguien me seguía. Llegué al hotel y, de repente, noté que alguien se acercaba a mí. En fin, este hombre se llamaba Lionel, era francés".

Giggs prosiguió: "Entonces se acercó a mí y dijo: Hola, soy Lionel. Solo quería saludar. Soy uno de los mayores hinchas del Manchester United y también uno de tus mayores admiradores. Pero veo muchos partidos de fútbol juvenil en Francia, y hay que fijarse en este jugador".

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Y agregó: "Dijo que se llamaba Kylian Mbappé. Juega en el Mónaco y creo que es un jugador idóneo para el Manchester United".

Completó: "Unas semanas después, me envió todos los detalles por correo electrónico. Así que Albert Stuivenberg y yo, que era otro asistente en el Manchester United en aquel momento. Íbamos por las tardes a ver partidos o a ver jugadores en el campo de entrenamiento. En fin, le hablé de este asunto. Y me dijo: Vamos, busquémoslo".

Ryan señaló: "Y vimos algunos partidos de las categorías juveniles del Mónaco y lo vimos y dijimos: Dios mío, ¿qué es esto? Ya sabes, puedes ver jugadores que quizá sean especiales, pero él parecía excepcional".

Y explicó: "En fin, avisamos al equipo de ojeadores. Fueron a verlo. Alguien en Francia fue a verlo, y de hecho jugaba contra el Paris Saint-Germain. El Mónaco jugaba contra el París".

Giggs concluyó: "Así que fueron a París para verlo. En fin, creo que unas semanas después, le pregunté al hombre: ¿Cómo salió la cosa? Y respondió: Sí, no estaban seguros de él, así que lo dejamos, y ahí quedó todo".

En realidad, Mbappé se incorporó al Paris Saint-Germain cedido en 2017 antes de fichar de forma permanente al año siguiente por unos 170 millones de libras esterlinas.