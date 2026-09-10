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Siep Engelen

Traducido por

Ruud Gullit tiene una opinión muy clara sobre el gol inicial de Gleiker Mendoza en el PSV - Shakhtar Donetsk

PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk
PSV Eindhoven
Shakhtar Donetsk
Liga de Campeones
S. Dest
G. Mendoza

Sergiño Dest es el gran señalado tras el 0-1 de Gleiker Mendoza en el PSV - Shakhtar Donetsk. El estadounidense perdió un balón clave antes del gol, y por eso Ruud Gullit lo critica con dureza en Ziggo Sport.

Muchos, entre ellos la presentadora Hélène Hendriks, consideraron que hubo falta sobre Dest en esa pérdida de balón por parte de Valerii Bondar. El defensor del Shakhtar entró a gran velocidad, llegando a tocar a Dest con los tacos.

Sin embargo, Gullit no quiere saber absolutamente nada de una falta. Por eso considera que el gol encajado se debe sobre todo a la acción descuidada de Dest.

«En primer lugar, me parece simplemente una tontería del propio jugador (Dest, red.), porque se la echa demasiado larga. No es la primera vez, ya ha pasado varias veces. No me parece falta», es el claro veredicto de Gullit.

«Dest se echa el balón demasiado largo y esto es simplemente una buena entrada», continúa. «También puede lesionarse él mismo, porque también lo da todo. No me parece falta.»

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Al descanso, por tanto, el PSV se marcha con un 0-1 en contra en el Philips Stadion. Los de Eindhoven tienen todavía 45 minutos para acabar con la maldición del partido inaugural en la Champions League: el PSV no ha logrado ganarlo en sus últimas cinco ocasiones.

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