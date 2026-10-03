Ruud Gullit, destrozado: «El hombre más arrogante que he conocido en mi vida»

Ruud Gullit fue nombrado entrenador del Newcastle United en agosto de 1998. Tras una temporada turbulenta, presentó su dimisión casi exactamente un año después. No todos los jugadores de los Magpies se llevaban bien entonces con el amsterdamés. Ese era también el caso de Rob Lee, que carga duramente contra Gullit en el pódcast Undr The Cosh.

Gullit llevó al Newcastle a la final de la FA Cup en su primera y, a la postre, también única temporada completa, final que perdió ante el legendario Manchester United que conquistó el triplete. El rendimiento en la Premier League estuvo por debajo de lo esperado, con un decimotercer puesto como consecuencia.

El Newcastle comenzó la temporada 1999/00 con apenas un punto en los cinco primeros partidos. Al mismo tiempo, había tensiones en el equipo. Así, sentó en el banquillo a Duncan Ferguson y al capitán Alan Shearer para el siempre cargado derbi contra el Sunderland, que se perdió por 1-2.

Gullit hizo entrar tanto a Shearer como a Ferguson y les culpó en parte de la dolorosa derrota, lo que un día después provocó una confrontación en la ciudad deportiva. Eso, combinado con la decimoctava posición que ocupaba el equipo en ese momento, derivó dos días más tarde en la salida de Gullit.

Rob Lee era uno de los jugadores con los que contaba Gullit por entonces, pero el excentrocampista, que jugó en el Newcastle entre 1992 y 2002, no recuerda precisamente con cariño la etapa de Gullit en St. James' Park.

"Ese fue mi peor periodo en el club", empieza Lee. "Acababa de firmar un contrato de tres años y medio con Kenny (el predecesor de Gullit, Kenny Dalglish, n. d. r.). Gullit no paraba de intentar deshacerse de mí. Había varios jugadores, yo, John Barnes, Ian Rush, Stuart Pearce... No tenía ni idea de qué hacer con nosotros".

"En la pretemporada me quitó el dorsal 7. No quería que estuviera en la foto del equipo. No me lo dijo él directamente, otros lo hicieron por él. Era arrogante. El hombre más arrogante que he conocido en mi vida".

A Lee no le asignaron ningún dorsal y jugó "unos cuantos meses" con el equipo reserva del Newcastle, aunque el entrenador de allí le dijo que él y otros apartados del primer equipo no necesariamente tenían que hacerlo.

Lee volvió a encontrarse con Gullit unas cuantas veces después. "Pero cuando la gente es arrogante, no tiene sentido hablar con ella. No paraba de hablar del Chelsea (donde Gullit fue entrenador entre 1996 y 1998, n. d. r.). 'Os ganábamos todo el tiempo', decía. Joder."



