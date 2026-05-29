Ruud Gullit advierte sobre el «enfant terrible» de la selección holandesa para el Mundial: «Siempre se le considera un poco problemático»

Ruud Gullit coincide en gran medida con las decisiones de Ronald Koeman sobre la convocatoria de la selección holandesa para el Mundial, según declaró en RTL Tonight.

Dos nombres le sorprendieron, como a la mayoría de los holandeses: «Marten de Roon y Crysencio Summerville». Gullit entiende, sobre todo, la inclusión del centrocampista del Atalanta: «Se ha visto que encajamos muchos goles al contraataque».

«Esos goles no son solo culpa de la defensa, sino de lo que ocurre antes. En el centro del campo necesitamos a alguien que “guarde el castillo” cuando todos van al ataque, y De Roon es ideal para eso», explica.

«Tras la lesión de Jerdy Schouten, Koeman necesitaba a alguien así y De Roon siempre ha estado en la selección y se adapta bien al grupo», añade.

Sobre Summerville, su opinión cambia algo: «Lo conozco desde su etapa en el Feyenoord. Es un enfant terrible, tiene sus propias ideas y se le ve como problemático».

Sin embargo, eso no tiene por qué ser un problema: «Los jugadores más complicados son los más divertidos. Piensan fuera de lo establecido. Llegó al West Ham tras dar algunos rodeos y allí jugó de maravilla».

«Es un extremo imprevisible», concluye Gullit. «Su juego es divertido y este llamado es un premio merecido, aunque otros jugadores que esperaban estar se sientan decepcionados».