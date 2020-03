Rustu Recber, ex portero del Barcelona, ingresado por coronavirus

El ex meta azulgrana fue diagnosticado con COVID-19 y posteriormente hospitalizado, según reveló su esposa: "No dejen de rezar por él".

El ex portero del FC Rustu Recber ha sido diagnosticado con Covid-19 y posteriormente hospitalizado, tal y como ha confirmado este sábado su esposa, Isil Recber, en una publicación realizada en su cuenta de Instagram.

"Me hubiera gustado dar mejores noticias sin dejar de ser transparente sobre la verdad, pero lamento decir que mi esposo está hospitalizado con el diagnóstico de Covid-19", reza el texto escrito por la mujer de Rustu en redes sociales.

"Todo estaba bien cuando, de repente, desarrolló síntomas realmente rápidos y todavía estamos en estado de shock. Estos son tiempos críticos y difíciles", agregó.

"Mi único pedido es que las personas sean conscientes y sean respetuosas. Mi examen fue negativo, al igual que el de mis hijos. Él está en el hospital y no se nos permite verlo. Esta es la parte más difícil, no poder estar con él. Dios es grande y Rustu está encomendado a los médicos turcos. Estos días también pasarán. Por favor, no dejen de rezar por él. #YouAreStrongRR "

LA CARRERA DE RUSTU

Rustu, nacido en Antalya ( ), cumplirá el próximo 30 de mayo 47 años de edad y jugó en clubes como el Fenerbahçe SK o el FC Barcelona, siendo internacional en 120 ocasiones con la Selección de Turquía, lo que le convierte en el jugador que más veces ha vestido la camiseta de la selección otomana.

La Copa del Mundo de 2002 será inolvidable para él y para su país, puesto que en la cita de Korea- alcanzaron las semifinales de aquel torneo, y terminaron en la tercera posición logrando vencer al combinado anfitrión, el de . Rustu fue una de las grandes figuras de aquel combinado.

Rusto destacó dentro del campo también por su personalidad fuerte, complementada por un exótico look de larga cabellera y sombras pintadas debajo de los ojos.

Su gran papel liderando a los turcos en el Mundial de 2002 le dio una posición en el renovado Barcelona de Joan Laporta, a donde llegaba como una de las piedras fundacionales del nuevo proyecto.

Sin embargo, nunca se acopló al fútbol de los blaugranas (siete partidos en la temporada 2003/04), y terminó regresando a su país natal, donde jugó para el y el , ganando cinco títulos de liga y tres copas en su carrera por el fútbol de su nación.

En 2012, decidió retirarse del fútbol tras una temporada complicada llena de lesiones, en la que aún así cumplió con grandes papeles al cuidado del arco del Besiktas, incluyendo una recordada victoria en Old Trafford contra el por la UEFA .