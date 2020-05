Russo, contra los cinco cambios por partido: "Desnaturaliza el juego y se pierde la esencia"

El entrenador de Boca considera "un retroceso" la medida adoptada por la FIFA y considera que ampliará más la brecha entre grandes y chicos.

El regreso del fútbol luego del prolongado parate por el coronavirus será en modo relámpago: una vez que los distintos torneos tengan luz verde para regresar, ya está avisado que la competencia será en modo frenético, con partidos cada tres días y sin ventanas de descanso. Por eso, entre las distintas medidas a aplicar para la nueva normalidad de la pelota, la FIFA y la International Board decidieron modificar temporalmente sus reglamentos y habilitarán a los equipos a realizar cinco modificaciones por partido. La medida fue aplaudida por muchos en Europa, pero trajo fuertes cuestionamientos en Sudamérica: primero, el presidente de CONMEBOL denunció que la Confederación no había sido consultada a la hora de tomar la medida y ahora el entrenador de uno de los clubes más importantes del continente salió a cuestionar duramente la utilidad de la determinación.

"No estoy de acuerdo con los cinco cambios. Me parece que desnaturaliza el juego y también que se pierde la forma. Se desvirtúa el juego. La experiencia que tenemos en ese sentido son los partidos amistosos, en los que sabemos que los niveles llegan hasta que empiezan los cambio y después es otra cosa. Esto sería parecido. En un torneo oficial, se perdería la esencia del fútbol", aseguró Miguel Ángel Russo.

En diálogo con el diario Olé, el DT de Boca justificó sus cuestionamientos a la decisión de la FIFA y hasta consideró que es un paso hacia atrás en la evolución del juego: "Esto no es bueno para el desarrollo, no es bueno para crecer. El fútbol es un juego cuyos cambios se fueron dando para darle mayor agilidad, velocidad, intensidad. Esto es un retroceso. Con cinco cambios se va a perder mucho tiempo, habrá mucho protocolo... La idea de las modificaciones en el fútbol fue agilizar, darle preferencia al juego limpio, a la no agresión. Con esto se vuelve para atrás".

Más equipos

Russo, además, criticó la idea de que esta medida va a servir para preservar a los futbolistas: "Si la idea es recuperar ritmo lo más pronto posible, esto lo hace más difícil. Al principio va a costar: pretender que tu equipo vuelva en los niveles que uno quisiera de entrada sería una exigencia fuera de lo normal, porque esto es de menor a mayor. Pero así, con tantos cambios, sería más complejo todavía. Lo primero que hace un cuerpo técnico es proteger la integridad de sus jugadores en todo sentido. Con el trabajo, con la planificación... Así vamos a tardar más tiempo en volver al ritmo del inicio, porque los partidos van a tener menos tiempo, van a ser más cortados".

En ese sentido, el técnico Xeneize consideró: "Dificultades habrá, pero está en la capacidad de cada cuerpo técnico cómo salir de este parate. No puede primar el temor a que todo no funcione. Hay que tomar precauciones, pero esta no es la forma". Y dejó en claro que no piensa que este cambio reglamentario vaya a ser sólo transitorio: "Uno está acostumbrado a que lo que es temporal después se queda y no se saca".

El entrenador, incluso, consideró que esta modificación ampliará aún más la brecha entre los clubes poderosos y el resto: "Indudablemente, esto perjudica a los que tienen menos plantel, porque ven reducidas sus formas. Están en desventaja. Los equipos más poderosos tienen más ventaja, porque tendrían más recursos para cambiar un partido. Con tantas variantes, en Sudamérica se cambian las formas, los conceptos. En , por ejemplo, firman planilla 16 jugadores. Los cambios así, tan abruptos, son difíciles de implementar si no llevan un proceso de análisis, de estudio".