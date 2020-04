Ruso Brailovsky asegura que era mejor jugador que Carlos Vela

El exjugador de las Águilas sentenció que en su época era un mejor jugador de lo que hoy es el delantero del LAFC.

La polémica y el futbol son dos conceptos que van de la mano. A pesar de que el balompié está detenido momentáneamente, el mundo no se detiene y las críticas sobre los jugadores continúan. En esta ocasión fue turno de Carlos Vela, quien fue el objeto de la comparación de Daniel Brailovsky.

El ahora analista deportivo de Fox Sports sentenció en La Última Palabra que en su momento, cuando era jugador del América, tenía un mejor nivel que el del delantero del LAFC. El Ruso no dudó en su declaración, comentario que recibió risas y críticas por parte de sus compañeros del programa.

"Yo era mucho mejor (que Carlos Vela). Les molesta que sea sincero. Dejemos de lado el tema de la falsa modestia", dijo Brailovsky. "Yo costaría más de 35, 40 millones de dólares", añadió el comentarista argentino.

Sin sorprender a quienes lo siguen, Brailovsky reiteró una vez más su amor por las Águilas. "No era mi momento, no me interesaba (ir al ), estaba cómodo en . Estaba viviendo un sueño. No me arrepiento, porque después de eso, lo mejor que me pasó fue venir al América. Si tengo que elegir entre uno y otro por supuesto que elijo al América", añadió.