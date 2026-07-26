La nueva directiva de la Federación Italiana ha elegido a Andrea Pirlo para dirigir a la selección en la próxima etapa, pero el técnico afronta un obstáculo polémico debido a su vinculación con la empresa «Fonbet», una de las mayores compañías de apuestas deportivas de Rusia, como embajador de su marca.

El camino no parece fácil para Paolo Maldini, el nuevo director técnico de la Federación Italiana, ni para su asesor Leonardo.

Tras el rechazo de Pep Guardiola a su oferta para salvar a la maltrecha selección italiana, pese a unas negociaciones que se prolongaron varios días y que parecían avanzar por buen camino, el dúo afronta ahora un nuevo obstáculo después de haber elegido a Pirlo para dirigir a la selección, ya que rápidamente surgieron interrogantes sobre sus conexiones rusas, según el diario francés «L'Équipe».

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Desde julio de 2025, Pirlo dirige al Dubai United emiratí, cuyo uno de sus principales patrocinadores es la cadena de tiendas rusa «Fix Price», empresa fundada por el oligarca ruso Serguéi Lomakin.

Lomakin también tiene intereses en la empresa «Fonbet», de la que Pirlo se convirtió en embajador en octubre de 2025.

La visita de la leyenda del Milan y la Juventus a Moscú, el pasado mayo, para asistir a un evento organizado por una empresa vinculada a la Federación Rusa ya había generado polémica en Italia, pero el asunto ha cobrado nuevas dimensiones ahora, tras vincularse el nombre del técnico con la dirección de la Azzurra.

«Un error garrafal»

Pina Picierno, vicepresidenta del Parlamento Europeo, declaró, en unas palabras con las que la clase política italiana entró en la polémica: «Pirlo prestó su prestigio a una operación de normalización del régimen de Putin, mientras Ucrania estaba bajo los bombardeos. Su elección es un error garrafal».

En el entorno de Pirlo reina la calma, con la insistencia de que sus dos contratos con el Dubai United y con la agencia rusa pueden rescindirse en cualquier momento por iniciativa propia. Una vez finalizadas estas vinculaciones, no habrá ningún problema desde el punto de vista práctico.

Pero Giovanni Malagò, el recién elegido presidente de la Federación Italiana, espera garantías claras al respecto, pues quiere que Pirlo se libere pronto de estas vinculaciones.

Malagò mantiene una estrecha relación con Roberto Mancini, y habría preferido que este recuperara su puesto como seleccionador, después de haber dirigido a Italia entre 2018 y 2023, antes de dejar su cargo sin dudarlo tras la oferta saudí en 2023, es decir, a menos de un año de la Eurocopa.

Por el contrario, los clubes de la Serie A presionaban a favor del nombramiento de Antonio Conte, por considerarlo una figura fuerte capaz de lograr resultados rápidos. Sin embargo, Maldini y Leonardo optaron por Pirlo, y también parece difícil ignorar su decisión después de haber sido nombrados recientemente para dirigir el nuevo proyecto.

Los indicios apuntan a que las próximas horas serán testigo de más discusiones sobre el futuro de Pirlo y las garantías requeridas antes de zanjar oficialmente su nombramiento como seleccionador de Italia.