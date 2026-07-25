El club puntero turco desmintió cualquier supuesto intento por el delantero: "La información publicada hoy en la prensa de que nuestro club está interesado en Ermedin Demirovic, que juega en el Stuttgart , carece por completo de fundamento", señala el comunicado de la mañana del sábado. El club asegura que no está llevando a cabo "ningún intento de traspaso con respecto al jugador en cuestión".

En Alemania, Sky había informado de que Fenerbahce había puesto sus ojos en Demirovic. Según esa información, el futuro del internacional bosnio mundialista en Stuttgart está actualmente abierto. El VfB estaría en principio dispuesto a venderlo si llegara una oferta de entre 15 y 20 millones de euros. Como recambio estaría listo Dzenan Pejcinovic, a quien los suabos quieren sacar del descendido VfL Wolfsburgo.

Demirovic, mientras tanto, con contrato con el VfB hasta 2028, no piensa actualmente en una salida, según Sky . El jugador de 28 años se siente muy a gusto en Stuttgart y, además, la perspectiva deportiva encaja en líneas generales. Además de Fenerbahce, también se mencionó a otros dos clubes de renombre, Juventus de Turín y Leeds United, como supuestos interesados.

Fenerbahce también se pronuncia sobre los rumores de Leao

Fenerbahce también se pronunció sobre las especulaciones acerca de un interés del club turco por Rafael Leao, del AC Milan. "Del mismo modo, las informaciones de que habríamos presentado una oferta de unos 100 millones de euros por Rafael Leao, incluyendo traspaso y salario, no reflejan la verdad. No se ha hecho ninguna oferta en esa dirección ni al jugador ni a su club", subrayó Fener.

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La Gazzetta dello Sport había informado recientemente de que el club de Estambul le había presentado a Leao una megaoferta. El hecho de que quiera dejar el Milan este verano pese a tener contrato hasta 2028 ya lo había anunciado a finales de mayo el atacante portugués: "Estoy orgulloso de haber podido hacer historia en el Milan, pero quiero abrir un nuevo capítulo en mi carrera", dijo Leao al canal de televisión portugués Sport TV.